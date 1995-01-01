Радикальная простота

Главная особенность Sigma BF — её простота. Мы хотели создать максимально простую в использовании камеру, вдохновлённую эпохой камеры-обскуры и самого зарождения фотографии. Хотя объектив остаётся душой фотографии, камера по-прежнему глубоко влияет на формирование ваших снимков — напрямую, косвенно и даже подсознательно. Не жертвуя ни функциональностью, ни производительностью, дизайн BF исключает всё, что отвлекает от взаимодействия с изображением. От цельного алюминиевого корпуса до упрощённого управления и удобного минималистичного меню — BF воплощает в себе чистый фотографический опыт, свободный от разочарований.

Плавное взаимодействие

Sigma BF представляет собой новый, более интуитивно понятный способ использования камеры. Она оптимизирована для того, чтобы сделать процесс фотографирования максимально легким, естественным процесса съёмки. Мы заменили диск выбора режимов съёмки, который сам по себе является пережитком эпохи плёночных камер, на прямой доступ к пяти параметрам, определяющим качество снимка: выдержка, диафрагма, ISO, экспокоррекция и выбор цветового профиля доступны на расстоянии одного касания. Новый миниатюрный экран состояния (Status Monitor) отображает текущую активную настройку, что позволяет отключить наложение служебной информации в Live View и наслаждаться чистым изображением (при желании, вы можете включить отображение информации на основном мониторе)

Тактильное управление

BF — первая в мире беззеркальная камера с чувствительными к давлению кнопками, что снижает физический износ при долгом использовании, сохраняя при этом точность и тактильные ощущения обычных механических кнопок.

Прочная форма

BF создана для долгой службы. Это первая в истории камера с по-настоящему цельным корпусом: весь корпус вытачивается на станке из цельного блока алюминия в течение семи часов. Вес цельнометаллического корпуса идеально сочетается с любым установленным объективом, а его форма, расположение кнопок и точно вырезанные насечки на передней панели гарантируют удобство захвата в руке и использования.

На удивление мощная

Простота не означает ограничений. Sigma BF оснащена передовыми технологиями, расширяющими ваши творческие возможности. Полнокадровая матрица обеспечивает исключительное качество изображения, а быстрая и надежная гибридная система автофокусировки с функцией распознавания людей и животных удерживает объекты в фокусе.

Видео высокого разрешения

Некоторые истории лучше всего рассказывать в движении. Благодаря записи в формате 6K, эффективному сжатию HEVC, поддержке L-Log и скорости до 120 кадров в секунду, Sigma BF предоставляет кинематографистам гибкую и универсальную камеру для захвата и совершенствования своего видения.

Внутренняя память

Слот для SD-карт заменен быстрой встроенной памятью объёмом 230 ГБ, способной хранить более 14 000 файлов JPEG, 4300 изображений RAW со сжатием без потерь или 2.5 часа видео с максимальным качеством. Порт USB-C 3.2 10 Гбит/с обеспечивает быструю передачу данных, а также зарядку и постоянное питание от внешнего источника, поддерживающего USB Power Delivery.

Описание производителя

От магазина:

Sigma BF – это, конечно, камера, которую можно выбрать только из-за внешнего вида, как какой-нибудь объект современного искусства. Несмотря на угловатость форм и небольшие размеры корпуса, она вполне комфортно и надежно ложится в руку. Этому способствует и упор для большого пальца сзади, и мелкие насечки спереди. Но не внешним видом одним. Камера предлагает уникальный интерфейс управления, позволяющий сфокусироваться только на самом важном. Основные параметры (выдержка, диафрагма, ISO, экспокоррекция и цветовой профиль) располагаются на расстоянии всего одного клика друг от друга. Рядом же находятся и чуть менее важные: покадровая / серийная съемка, формат файла, соотношение сторон, режим фокусировки, баланс белого. Все очень наглядно и эргономично. В том, что касается «мощности», она также ничуть не уступает конкурентам: нет никакой «задумчивости» в работе, автофокус срабатывает почти моментально, серийная съемка до 8 кадров в секунду позволяет «поймать момент».

У камеры есть ряд ограничений, о которых вы должны знать перед покупкой. Первое: как и у предшественницы fp, у нее нет механического затвора, а электронный работает не очень быстро: матрица считывается приблизительно за 25 мс (1/40 с). Это может вызывать искажения геометрии при резком панорамировании или съемке быстро движущихся объектов (эффект rolling shutter), а также появление темных полос при съемке с искусственным освещением (необходимо следить за настройками выдержки). Второе, вытекающее из первого: работа с импульсным светом полностью исключена. У BF нет ни встроенной вспышки, ни какого-либо порта для синхронизации со вспышкой внешней. Третье: нет матричного стабилизатора изображения. Четвертое: нет видоискателя (но вы можете подключить внешний монитор через USB-C порт). Наконец, пятое: базовым значением ISO является 320 единиц, это означает, что вы будете получать немного больше шума («зерна»), чем на других современных полнокадровых камерах.

Создатели камеры говорят, что они умышленно ограничили функционал, чтобы вы могли сфокусироваться на изображении, на том, что и как вы хотите снять. Понятно, что эта камера – не универсальный швейцарский нож, для ряда сценариев она очевидно не подходит. Тем не менее, ее необычные формы скорее располагают к себе окружающих, чем отпугивают их, а это само по себе важно. На наш взгляд Sigma BF может стать идеальной камерой на каждый день, для съемки вашей повседневной жизни, отдыха, путешествий. Думаем, что она неплохо подойдет для уличной фотографии, а также для многих спокойных сюжетов.