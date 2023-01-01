Описание

Открывая новую главу линейки Art светосильных F1.4 объективов в эру беззеркальных камер.

Большой диаметр передней линзы, непревзойденные оптические характеристики, компактные размеры и небольшой вес, а также быстрый AF ─ всё в ваших руках.

Новый 85mm F1. 4 DG DN Art сочетает в себе чёткую и тонкую визуализацию, которая необходима для портретной фотографии, с красивыми, богатыми эффектами боке, возможными только с объективами большого диаметра F1.4, на уровне, который удовлетворит как профессиональных, так и продвинутых фотографов-любителей. Фокусное расстояние 85 мм и значительный эффект боке на диафрагме F1. 4 позволяют выделяться объекту съёмки дополнительным образом, что является одной из сущностей портретной фотографии, поэтому пользователи могут наслаждаться ею в полной мере.

Быстрая и стабильная автофокусировка, эксклюзивный «беззеркальный» дизайн позволяют 85mm F1. 4 DG DN Art бросить вызов условностям. А его небольшой корпус насыщен целым рядом функциональных возможностей, включая пыле и влагозащищённую конструкцию, и отличающийся отличным качеством сборки.

85mm F1. 4 DG DN Art — это новый совершенный портретный объектив SIGMA для беззеркального века, с которым SIGMA предлагает новое разнообразие возможностей для каждодневной творческой фотографии, благодаря беспрецедентному уровню портативности, свободному от ограничений, связанных с размером или весом.

Главные особенности

1. Рекордно высокие характеристики, достойные имени 85mm F1.4 Art

Объектив 85mm F1. 4 — это почти синоним портретному объективу. С линзами Art line SIGMA стремится к максимально высоким оптическим характеристикам и воплотила в разработке этих линз новейшие технологии оптического дизайна, а также производственные технологии завода Aizu (Япония), единственного производственного объекта SIGMA.

Результатом является критичное для портретной фотографии детальное изображение, высокий уровень которого удовлетворит как профессионалов, так и продвинутых фотографов-любителей.

В дополнение к пяти элементам SLD (Special Low Dispersion) и одной асферической линзе оптическая конструкция 85mm F1.4 DG DN Art включает в себя новейшее стекло с высоким показателем преломления, предназначенное для тщательной коррекции искажений, которые не могут быть устранены программно на стороне камеры. Особый акцент на коррекцию осевой хроматической аберрации позволит фотографу насладиться четкими изображениями без цветового расплытия, вплоть до максимальной диафрагмы F1.4.

Высокое разрешение по всему полю кадра обеспечивает резкость области фокусировки и в сочетании со значительным эффектом боке, создаваемым на F 1.4, вызывает у пользователей воспоминания о предмете съемки.

Многочисленные серии моделирования трассировки лучей, а также повторные испытания в реальном мире дали 85мм F1.4 DG DN Art возможности минимизировать ореолы, обеспечивая четкие, резкие изображения даже при съемке в условиях подсветки.

Благодаря способности снимать с максимальной диафрагмой F1. 4 не беспокоясь о качестве изображения, фотограф может сосредоточиться на творческой работе с камерой, регулируя экспозицию и глубину резкости.

2. Лёгкий и компактный — новое понимание светосилы F1.4

Вес нового 85mm F1.4 DG DN Art составляет 630г при диаметре фильтра 77мм и длине 94.1мм.* Большой диаметр передней линзы, непревзойденные оптические характеристики, компактные размеры и небольшой вес — объектив изначально разработан для беззеркальных камер и предлагает ранее недостижимую комбинацию характеристик.

Система автофокусировки оснащена шаговым мотором, оптимизированным как для фазового AF, так и для контрастного. Это делает фотосъёмку не только плавной, но и позволяет уменьшить размеры объектива. Кроме этого, наличие встроенных в камеру функций коррекции изображения позволили SIGMA сконцентрироваться на уменьшении аберраций, свойственных оптической системе и также, в свою очередь, сделать объектив ещё меньше. В результате небольшие габариты и вес позволяют использовать объектив для повседневного использования, например, репортажной съёмки. Объектив 85mm F1.4 DG DN Art приглашает фотографов наслаждаться фотографией нетрадиционным способом.

* Объектив для L-mount.

3. Полный спектр функциональных возможностей и отличное качество сборки

Объектив упакован целым рядом функциональных возможностей, которые удовлетроврят как профессионала, так и фотолюбителя. SIGMA 85mm F1.4 DG DN Art один из первых объективов с возможностью блокировки кольца диафрагмы, что предотвращает непреднамеренное вращение кольца во время съёмки и позволяет полностью сосредоточиться на процессе фотосъёмки.

Переключатели режимов фокусировки Focus Mode Switch и замок AFL* удобно расположены на корпусе объектива и позволяют назначать на них различные функции камеры, делая съёмку более удобной.

Корпус объектива выполнен из алюминия и термостабильного композита и имеет пыле и влагозащиту. Большое внимание уделено эргономике – материалы покрытия корпуса и колец настройки приятны на ощупь, а движение переключателей и вращение колец плавное и ощущается «на кончиках пальцев».

* Только для совместимых камер. Функционирование зависит от модели камеры.

Прочие особенности

Оптическая схема: 15 элементов в 11 группах, 5 элементов SLD и 1 асферическая линза

Совместимость с высокоскоростным автофокусом

Совместимость с встроенной в камеру функцией коррекции оптических искажений

Кольцо диафрагмы

Замок кольца диафрагмы*

Кнопка AFL

Переключатель режимов фокусировки

Пыле и влагозащита

Бленда с замком

Совместимость с SIGMA USB DOCK UD-11 (продаётся отдельно / только для L-Mount)

Оптическая конструкция, минимизирующая засветки и искажения

11-ти лепестковая скруглённая диафрагма

Высокоточный, прочный латунный байонет

Сделано в Японии

* Если переключатель включен в ON, то кольцо блокируется в положении A. Если переключатель включен в ON, а кольцо в положении, отличном от А, то кольцо блокируется в диапазоне о минимального до максимального значений и не имеет возможности переключиться в положение А.