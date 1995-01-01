Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS относится к профессиональной линейке Sports и отличается высокой резкостью, отличным контролем аберраций и скоростным автофокусом. Объектив обладает сложной оптической схемой из 20 элементов в 15 группах, целых 8 из которых выполнены из стекла с низкой дисперсией (6 FLD + 2 SLD) – благодаря этому хроматические аберрации будут практически незаметны. 3 асферических элемента исправляют кривизну поля, кому и другие сферические аберрации.

Фокусировка осуществляется с помощью 2 высокоскоростных шаговых моторов нового поколения (HLA), причем 2 плавающие фокусировочные группы линз одновременно двигаются в разных направлениях, что приблизительно вдвое ускоряет наведение на резкость. «Дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции фокусировки) малозаметно, что может быть важно при съемке видео. Трансфокация (зуммирование), как и фокусировка, происходит внутри корпуса, без выезжающих элементов. При этом центр тяжести объектива почти не смещается, что особенно важно при съемке с использованием электронных стабилизаторов, моторизированных платформ и тому подобных систем крепления.

Объектив оснащен оптическим стабилизатором нового поколения OS2, который обладает эффективностью до 7.5 ступеней в широкоугольном положении и 5.5 ступеней – в положении 200 мм (тестирование по стандартам CIPA). Стабилизатор имеет 2 режима работы: первый для общих случаев и второй для съемки движущихся объектов с проводкой.

Корпус объектива выполнен частично из магниевого сплава (в районе крепления к камере и штативу), частично из термостабильных композитных материалов (TSC), которые используются в оптике Sigma уже многие годы. TSC материалы позволяют снизить общий вес объектива, а их коэффициент теплового расширения такой же, как у алюминия, поэтому даже длительное использование под прямым солнечным светом не наносит вреда конструкции и не снижает качество изображения. Внутренние уплотнители защищают от проникновения внутрь пыли и влаги, поэтому объектив может использоваться в сложных погодных условиях.

Интересно, что данный объектив оснащен отдельным кольцом для управления диафрагмой, которое может вращаться как с отсечками по 1/3 ступени, так и плавно (переключатель режимов располагается на корпусе). Кольцо также снабжено отдельным блокиратором, который позволяет зафиксировать его в положении A, если вы предпочитаете управлять диафрагмой через камеру.

В комплекте с объективом идет съемный штативный адаптер («лапка»), выполненный в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, и прочная солнцезащитная бленда из пластика, усиленного карбоном.