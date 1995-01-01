Объектив Sigma 56mm f/1.4 DC DN Contemporary Nikon Z
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Характеристики
Описание
Высокое качество изображения при компактных размерах
Объектив имеет удивительно компактную конструкцию, но при этом обеспечивает превосходное качество изображения, соперничающее с Art-объективами. Конструкторы учли возможности современных камер по коррекции периферийной освещённости и дисторсии. Продольные хроматические искажения, которые невозможно полностью устранить постобработкой, эффективно снижены благодаря применению в оптической схеме элемента из сверх низкодисперсного стекла SLD.
Пополнение линейки светосильных объективов DC DN
Несмотря на формат APS-C объектив обладает высокохудожественным рисунком, резкостью и высоким контрастом, не уступая по качеству изображения полноформатным объективам. Лёгкий и компактный он отлично подходит для повседневной фотосъемки различных сюжетов, будь то портрет, репортаж или ночная съёмка.
Плавный и точный автофокус идеально работает в видео режиме
Конструкторские решения с упором на съемку видео, шаговый мотор фокусировки обеспечивают плавную и тихую работу автофокуса в режиме видео. Система автофокусировки объектива полностью совместима с гибридной автофокусировкой (контрастная + фазовая) и поддерживает функции непрерывного слежения, распознавания лиц и автофокусировке по глазам.
Пыле- и влагозащищённый байонет
Байонет объектива имеет специальное уплотнительное кольцо, препятствующее попаданию в камеру пыли и влаги.
Другие особенности:
- Большая бленда защищает от посторонних засветок
- Конструкция объектива уменьшает блики и внутренние переотражения
- Латунный байонет
- Скругленная 9-ти лепестковая диафрагма
- Контроль качества на новейшем оборудовании А1
- Сделано в Японии