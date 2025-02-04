Производитель позиционирует новый объектив SIGMA AF 50/1.4 DG HSM Art как высококачественное решение для съёмки пейзажей, портретов, натюрмортов и студийной работы. Из особенностей объектива выделяются покрытие Super Multi-Layer Coating, защищающее от бликов и других нежелательных эффектов, а также тихий и быстрый привод Hyper Sonic Motor (HSM).

Конструкция модели 50mm F1.4 DG HSM Art включает тринадцать элементов в восьми группах, против восьми элементов в шести группах у версии предыдущего поколения AF 50mm F1.4 EX DG HSM. Кроме того, по сравнению с предшественником усовершенствована работа автофокуса.

Объектив отличают превосходные оптические характеристики:

Высокое разрешение в сочетании с высокохудожественным бокэ.

Эффективная коррекция сагиттальной комы на открытой диафрагме по всему полю кадра.

Оптические элементы из SLD-стекла (сверхнизкодисперсного) снижают аксиальную хроматическую аберрацию, обеспечивая потрясающую резкость и контраст.

Высокая яркость по краям кадра.

Современное многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения.

Конструкция объектива содержит «плавающие» группы линз, что позволяет уменьшить расстояние между линзами в процессе фокусировки и обеспечить минимальную дистанцию фокусировки 40см с масштабом 1:5,6.

Особенности:

Линия Art для различных типов съемки

Оптика, выпускаемая компанией SIGMA, охватывает основные направления в фотографии и подразделяется на три линейки: Contemporary, Art и Sports. Главной задачей при создании объективов линейки Art SIGMA видит получение высокохудожественных экспрессивных фотоизображений. Объективы Art помогают создать безупречные снимки высочайшего качества при всех видах фотосъемки: пейзажной, предметной, портретной, студийной.

Безупречное качество изображения

Применение новейших научно-технических достижений в области оптики, материаловедения и конструирования позволили полностью устранить оптические аберрации, достичь высочайшего разрешения и обеспечить безупречное качество изображения по всему полю кадра, включая периферийные зоны.

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM

Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает бесшумную и практически мгновенную фокусировку объектива. В любой момент есть возможность доводки фокуса вручную вращением кольца фокусировки (full-time MF)

Настройка объектива с помощью USB-док станции

С помощью USB-док станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки, диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

9-ти лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает красивое бокэ

Эргономика

Эргономика объектива полностью переработана, что делает объектив удобным и приятным в работе. Применение термостабильных композитов повышает общую точность изготовления объектива. На корпусе объектива теперь гравируется год производства

Байонет объектива выполнен из латуни, что повышает надежность и долговечность.

Высочайший контроль качества

Фабричная настройка всех объективов осуществляется на новой системе контроля качества А1 с применением 46-мегапиксельного сенсора изображения.

Сделано в Японии

Практически все детали – от заготовок оптических элементов до мельчайших деталей – произведены в Японии с помощью интегрированной производственной системы. Продукция компании SIGMA – это настоящее японское качество, способное удовлетворить потребности профессионалов и фотографов-любителей по всему миру.

Возможность смены типа байонета

При желании владелец объектива SIGMA имеет возможность сменить байонет. Смена байонетов осуществляется на фабрике корпорации SIGMA в Японии. Для получения услуги необходимо обратиться в авторизованный корпорацией SIGMA.