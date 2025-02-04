Объектив Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF
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Характеристики
Описание
Производитель позиционирует новый объектив SIGMA AF 50/1.4 DG HSM Art как высококачественное решение для съёмки пейзажей, портретов, натюрмортов и студийной работы. Из особенностей объектива выделяются покрытие Super Multi-Layer Coating, защищающее от бликов и других нежелательных эффектов, а также тихий и быстрый привод Hyper Sonic Motor (HSM).
Конструкция модели 50mm F1.4 DG HSM Art включает тринадцать элементов в восьми группах, против восьми элементов в шести группах у версии предыдущего поколения AF 50mm F1.4 EX DG HSM. Кроме того, по сравнению с предшественником усовершенствована работа автофокуса.
Объектив отличают превосходные оптические характеристики:
- Высокое разрешение в сочетании с высокохудожественным бокэ.
- Эффективная коррекция сагиттальной комы на открытой диафрагме по всему полю кадра.
- Оптические элементы из SLD-стекла (сверхнизкодисперсного) снижают аксиальную хроматическую аберрацию, обеспечивая потрясающую резкость и контраст.
- Высокая яркость по краям кадра.
- Современное многослойное просветление оптических элементов минимизирует внутренние переотражения и засветки, позволяя делать резкие и контрастные снимки даже в условиях низкого освещения.
- Конструкция объектива содержит «плавающие» группы линз, что позволяет уменьшить расстояние между линзами в процессе фокусировки и обеспечить минимальную дистанцию фокусировки 40см с масштабом 1:5,6.
Особенности:
Линия Art для различных типов съемки
Оптика, выпускаемая компанией SIGMA, охватывает основные направления в фотографии и подразделяется на три линейки: Contemporary, Art и Sports. Главной задачей при создании объективов линейки Art SIGMA видит получение высокохудожественных экспрессивных фотоизображений. Объективы Art помогают создать безупречные снимки высочайшего качества при всех видах фотосъемки: пейзажной, предметной, портретной, студийной.
Безупречное качество изображения
Применение новейших научно-технических достижений в области оптики, материаловедения и конструирования позволили полностью устранить оптические аберрации, достичь высочайшего разрешения и обеспечить безупречное качество изображения по всему полю кадра, включая периферийные зоны.
Ультразвуковой мотор фокусировки HSM
Ультразвуковой мотор фокусировки HSM обеспечивает бесшумную и практически мгновенную фокусировку объектива. В любой момент есть возможность доводки фокуса вручную вращением кольца фокусировки (full-time MF)
Настройка объектива с помощью USB-док станции
С помощью USB-док станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки, диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.
9-ти лепестковая скругленная диафрагма обеспечивает красивое бокэ
Эргономика
Эргономика объектива полностью переработана, что делает объектив удобным и приятным в работе. Применение термостабильных композитов повышает общую точность изготовления объектива. На корпусе объектива теперь гравируется год производства
Байонет объектива выполнен из латуни, что повышает надежность и долговечность.
Высочайший контроль качества
Фабричная настройка всех объективов осуществляется на новой системе контроля качества А1 с применением 46-мегапиксельного сенсора изображения.
Сделано в Японии
Практически все детали – от заготовок оптических элементов до мельчайших деталей – произведены в Японии с помощью интегрированной производственной системы. Продукция компании SIGMA – это настоящее японское качество, способное удовлетворить потребности профессионалов и фотографов-любителей по всему миру.
Возможность смены типа байонета
При желании владелец объектива SIGMA имеет возможность сменить байонет. Смена байонетов осуществляется на фабрике корпорации SIGMA в Японии. Для получения услуги необходимо обратиться в авторизованный корпорацией SIGMA.