Описание

Sigma 50mm f/1.4 DG DN – обновленная версия объектива 50mm f/1.4 DG HSM, созданная специально для беззеркальных камер, что позволило снизить вес почти на 20%. Оптическая схема была переработана: как можно видеть из MTF графика, даже на открытой диафрагме резкость практически не снижается от центра к самому краю изображения, что позволяет свободно компоновать кадр. Надо заметить, что количество низкодисперсионных элементов (SLD) снизилось с 3 до 1, в то время как количество асфериков, наоборот, возросло: с 1 до 3. Хроматические аберрации скорректированы в значительной степени, но не полностью: их можно заметить на блестящих поверхностях, а также на границах контрастных объектов. Интересно, что объектив демонстрирует достаточно заметную подушкообразную дисторсию (которая, впрочем, легко исправляется при использовании «профилей объектива» в большинстве популярных редакторов). Кома хорошо исправлена, что важно для астрофотографии и городских пейзажей в ночное время. Боке очень приятное: размытие фона мягкое, без «нервозности» (резких контуров) или «луковой» структуры бликов.

Вторым важным моментом стал новый фокусировочный мотор HLA (High-response Linear Actuator), пришедший из серии Sport, который обеспечивает практически мгновенное наведение на резкость и успешное слежение за объектом. Этому также способствует облегчение фокусировочной группы, которая здесь состоит из всего одной асферической линзы. При записи видео объектив фокусируется плавно и быстро, без рывков или рыскания, также поддерживаются все современные алгоритмы слежения по глазам или корпусу модели. Благодаря новому мотору ручная фокусировка также стала более отзывчивой (как известно, практически у всех беззеркальных автофокусных объективов ручная фокусировка работает через тот же мотор, так называемый «focus by wire»).

Диафрагма теперь состоит из 11 лепестков, что позволяет получить более округлые блики, когда диафрагма прикрыта на несколько ступеней. На корпусе располагается переключатель между вращением с отсечками по 1/3 ступени и полностью плавным вращением кольца диафрагмы, что удобно как для фотографии, так и для видеосъемки. Кольцо можно также полностью заблокировать в положении А, чтобы управлять диафрагмой с камеры, если вам так удобнее.

Корпус объектива, как и у всей оптики Sigma, выполнен из плотного термостабильного композита (TSC), байонетное крепление – из латуни. Есть защита от пыли и влаги: резиновый воротничок в районе байонета и внутренние уплотнители. А также специальное покрытие передней линзы, отталкивающее воду и масла, благодаря которому объектив меньше пачкается и легче чистится.

В целом, это успешное и долгожданное обновление 50mm f/1.4 DG HSM (2014 года), одного из первых объективов чрезвычайно успешной серии Art, которая заставила многих фотографов поменять свое отношение к оптике Sigma. Благодаря универсальному фокусному расстоянию 50 мм, высокой светосиле и относительной компактности Sigma 50mm f/1.4 DG DN Art отлично подходит для портретной съемки, съемки в путешествиях, астрофотографии, вечерних и ночных пейзажей.