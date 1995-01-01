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Объектив Sigma 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый

  • 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый
  • 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый
  • 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый
  • 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый
  • 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый
  • 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый
  • 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый
  • 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый
  • 35mm f/2 DG Contemporary L-Mount серебристый
Код товара:УТ-00096717
Артикул:@ 3S7969

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sigma 35mm f/2 DG (ранее известный как Sigma 35mm f/2 DG DN) – компактный умеренно-широкоугольный объектив серии Contemporary I series. Классическое фокусное расстояние 35 мм отлично подходит для повседневной, уличной съемки, жанра, ростовых и групповых портретов, пейзажа и так далее. Объектив отличает высокой резкостью даже на полностью открытой диафрагме – закрытие до f/2.8 или f/4 почти не улучшает детализацию, за исключением самых краев изображения. Маркировку DN, ранее обозначавшую, что объектив выпускается для беззеркальных камер, убрали из названия за ненадобностью.

Благодаря своим размерам и весу Sigma 35mm f/2.0 DG удобен при регулярном использовании: помещается в небольшие сумки, не вызывает мышечную усталость, легко балансируется даже на небольших электронных стабилизаторах. 3 асферических и 1 низкодисперсионный элемент корректируют различные аберрации, включая хроматические. Боке приятное, с красивыми скругленными источниками света и бликами от них.

Sigma 35mm f/2.0 DG относится к новой серии «I» от Sigma. Эта серия включает компактные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Общей особенностью является полностью металлический корпус (ранее корпуса объективов Sigma в основном изготавливались из композитных материалов) и небольшой размер. Байонет выполнен из латуни и защищен от пропускания пыли с помощью резинового уплотнителя. Еще одним нововведением стала передняя крышка с магнитным креплением: очень легко надевать и снимать (обычная пластиковая крышка также идет в комплекте – для использования вместе со светофильтрами).

Фокусировка работает плавно и быстро, благодаря современному шаговому мотору. Вся фокусировка осуществляется внутри корпуса объектива с помощью плавающей группы линз: это снижает вероятность проникновения внутрь пыли, а также уменьшает аберрации при съемке крупных планов, на минимальной дистанции фокусировки. Кольцо диафрагмы работает ступенчато, с отчетливыми щелчками.

Характеристики

  • Байонет: L-mount
  • Фокусное расстояние: 35 мм
  • Относительное отверстие: 1:2
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.27 м
  • Угол поля зрения: 63.4°
  • Конструкция объектива: 10 элементов в 9 группах
  • Диаметр светофильтра: 58 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 325 г
  • Размеры: 70 х 65.4 мм
  • Дата анонса: 2020 г
  • Комплектация: крышка передняя магнитная, крышка передняя пластиковая, задняя крышка, бленда LH636-01