Объектив Sigma 35mm f/1.4 DG II Art L-Mount
Товар не найден
Описание
Sigma 35mm f/1.4 DG II Art – это уже третье поколение 35-мм объектива серии Art. Объектив стал компактнее, резче и быстрее по фокусировке.
Новая оптическая схема включает те же 15 элементов, но организованы они совершенно иначе. Упор сделан на применение асфериков – теперь их целых 4 штуки. Ранее создатели оптики старались не слишком заигрывать с такими элементами в портретной оптике, потому что они ухудшали качество боке, однако за последние годы, судя по всему, технологии изготовления асфериков вышли на новый уровень – во всяком случае, нам не удалось найти «луковые кольца» и им подобные артефакты. Производитель также говорит о том, что (помимо специальных элементов) в условно «обычной» оптике «были применены новые марки стекла (new glass materials), которые раньше было тяжело обрабатывать»
В боке заметны «кошачьи глазки» (cat's eye): блики по краям изображения из круглых превращаются узкие, подобные кошачьим зрачкам. Этот артефакт вызывается механическим виньетированием: чтобы его избежать, требуется делать объектив значительно шире в диаметре, и, следовательно, тяжелее, а здесь перед создателями стояла совершенно противоположная задача: уменьшить размеры и снизить вес, чтобы было легче конкурировать с 35mm G-Master от Sony. И эта задача была выполнена: по габаритам и весу новая Sigma практически идентична SEL35F14GM от Sony.
Повышена и резкость, особенно в центральном круге изображения, что видно и по официальным графикам MTF, которые публикует Sigma на своих ресурсах. В самых краях резкость на открытой диафрагме, конечно, немного снижается, но все равно остается выше по сравнению с предшественником. Sigma также заявляет, что хроматические аберрации отлично корректируются как в области ГРИП, так и в расфокусированных частях кадра, что обеспечивает естественные цвета. Для защиты от бликов и потери контраста при контровом освещении было применено новое покрытие AAC (Advanced Amorphous Coating), плюс, как всегда у Sigma, в комплекте идет бленда (лепестковой формы).
Если модель прошлого поколения, 35mm F1.4 DG DN, использовала для фокусировки обычный шаговый мотор, в новом объективе используется пара HLA (High-response Linear Actuator) двигателей, которая легко справляется с перемещением плавающей фокусировочной группы, даже несмотря на ее относительно большой вес. «Дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции) в значительной степени скорректировано.
Что касается корпуса, то он по традиции выполнен из термостабильного пластика (TSC), композитного материала, коэффициент термального расширения которого близок к показателям алюминия. Есть защита от пыли и влаги. На корпусе расположены 2 функциональные кнопки (программируются через меню камеры), есть выделенное кольцо диафрагмы, которое может вращаться как с отсечками, так и без них, а также блокируется в положении А для управления экспозицией целиком через камеру.
В целом, Sigma 35mm f/1.4 DG II Art – отличный объектив для ростовых и групповых портретов, жанра, travel- и street фотографии. Светосильный, с достаточно широким, универсальным углом зрения, компактный, резкий – это отличный выбор для множества разных сюжетов.
Характеристики
- Байонет: L-Mount
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Относительное отверстие: 1:1.4
- Минимальная диафрагма: 1:16
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м
- Угол поля зрения: 63.4°
- Конструкция объектива: 15 элементов в 12 группах, из них 4 асферических и 2 с низкой дисперсией (SLD)
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Число лепестков диафрагмы: 11
- Физические характеристики
- Вес: 530 г
- Размеры: 73 х 94 мм
- Прочие особенности
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги
- Дата анонса: февраль 2026 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда LH725-01, мягкий чехол
- Страна производства: Япония