Sigma 35mm f/1.4 DG II Art – это уже третье поколение 35-мм объектива серии Art. Объектив стал компактнее, резче и быстрее по фокусировке.

Новая оптическая схема включает те же 15 элементов, но организованы они совершенно иначе. Упор сделан на применение асфериков – теперь их целых 4 штуки. Ранее создатели оптики старались не слишком заигрывать с такими элементами в портретной оптике, потому что они ухудшали качество боке, однако за последние годы, судя по всему, технологии изготовления асфериков вышли на новый уровень – во всяком случае, нам не удалось найти «луковые кольца» и им подобные артефакты. Производитель также говорит о том, что (помимо специальных элементов) в условно «обычной» оптике «были применены новые марки стекла (new glass materials), которые раньше было тяжело обрабатывать»

В боке заметны «кошачьи глазки» (cat's eye): блики по краям изображения из круглых превращаются узкие, подобные кошачьим зрачкам. Этот артефакт вызывается механическим виньетированием: чтобы его избежать, требуется делать объектив значительно шире в диаметре, и, следовательно, тяжелее, а здесь перед создателями стояла совершенно противоположная задача: уменьшить размеры и снизить вес, чтобы было легче конкурировать с 35mm G-Master от Sony. И эта задача была выполнена: по габаритам и весу новая Sigma практически идентична SEL35F14GM от Sony.

Повышена и резкость, особенно в центральном круге изображения, что видно и по официальным графикам MTF, которые публикует Sigma на своих ресурсах. В самых краях резкость на открытой диафрагме, конечно, немного снижается, но все равно остается выше по сравнению с предшественником. Sigma также заявляет, что хроматические аберрации отлично корректируются как в области ГРИП, так и в расфокусированных частях кадра, что обеспечивает естественные цвета. Для защиты от бликов и потери контраста при контровом освещении было применено новое покрытие AAC (Advanced Amorphous Coating), плюс, как всегда у Sigma, в комплекте идет бленда (лепестковой формы).

Если модель прошлого поколения, 35mm F1.4 DG DN, использовала для фокусировки обычный шаговый мотор, в новом объективе используется пара HLA (High-response Linear Actuator) двигателей, которая легко справляется с перемещением плавающей фокусировочной группы, даже несмотря на ее относительно большой вес. «Дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции) в значительной степени скорректировано.

Что касается корпуса, то он по традиции выполнен из термостабильного пластика (TSC), композитного материала, коэффициент термального расширения которого близок к показателям алюминия. Есть защита от пыли и влаги. На корпусе расположены 2 функциональные кнопки (программируются через меню камеры), есть выделенное кольцо диафрагмы, которое может вращаться как с отсечками, так и без них, а также блокируется в положении А для управления экспозицией целиком через камеру.

В целом, Sigma 35mm f/1.4 DG II Art – отличный объектив для ростовых и групповых портретов, жанра, travel- и street фотографии. Светосильный, с достаточно широким, универсальным углом зрения, компактный, резкий – это отличный выбор для множества разных сюжетов.

Характеристики