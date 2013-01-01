Объектив Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art Nikon F
Код товара : УТ-00066389
Артикул : @ 340955
79 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
67
Относительное отверстие
1/1.4
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
63.4°
Конструкция объектива
13 элементов в 11 группах (2 асферических, 4 SLD-элемента с низкой дисперсией, 1 FLD - флюоритовый)
Физические характеристики
Вес
665 г
Размеры
77 х 94 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, бленда LH730-03
Описание
Sigma 35mm f/1.4 Art - один из первых объективов, созданных в рамках концепции Global Vision и первый объектив серии Art. Это превосходный умеренно-широкоугольный объектив, подходящий для полнокадровых камер. Резкость и контрастность изображения находятся на очень хорошем уровне уже при f/1.4, без сколько-нибудь заметного проседания качества на краях изображения. Дисторсия минимальная - всего 1%, характер бочкообразный. Хроматические аберрации заметны только на границах изображения и даже там они обычно не превышают 1 пикселя в ширину. Рисунок боке приятный, размытие ровное, без нервозности, следы от источников света имеют округлую форму. Фокусировка быстрая и почти бесшумная.
Объектив выполнен из комбинации металлических и пластиковых элементов. Здесь используется термостабильный пластик, не расширяющийся при колебаниях температуры окружающей среды. Байонетное крепление сделано из латуни, что гарантирует максимальную точность изготовления и долговечность использования. В оптической схеме применяется 4 SLD элемента (с низким уровнем дисперсии), 1 FLD (аналог флюорита) и 2 асферические линзы. Фокусировка осуществляется с помощью плавающей группы линз, она внутренняя, с возможностью ручной доводки фокуса в любой момент времени. Просветляющее покрытие Super Multi-Layer Coating и входящая в комплект лепестковая бленда позволяют избегать нежелательной паразитной засветки, ведущей к потере контрастности.
Объектив подходит для широкого диапазона сюжетов: пейзажа, жанрового, ростового, группового портретов, повседневной съемки.
Объектив совместим со станцией USB-Dock, позволяющий обновлять программное обеспечение для корректной работы с новыми камерами, а также оптимально откалибровать автофокусировку под вашу личную камеру.