Описание

Sigma 35mm f/1.4 Art - один из первых объективов, созданных в рамках концепции Global Vision и первый объектив серии Art. Это превосходный умеренно-широкоугольный объектив, подходящий для полнокадровых камер. Резкость и контрастность изображения находятся на очень хорошем уровне уже при f/1.4, без сколько-нибудь заметного проседания качества на краях изображения. Дисторсия минимальная - всего 1%, характер бочкообразный. Хроматические аберрации заметны только на границах изображения и даже там они обычно не превышают 1 пикселя в ширину. Рисунок боке приятный, размытие ровное, без нервозности, следы от источников света имеют округлую форму. Фокусировка быстрая и почти бесшумная.

Объектив выполнен из комбинации металлических и пластиковых элементов. Здесь используется термостабильный пластик, не расширяющийся при колебаниях температуры окружающей среды. Байонетное крепление сделано из латуни, что гарантирует максимальную точность изготовления и долговечность использования. В оптической схеме применяется 4 SLD элемента (с низким уровнем дисперсии), 1 FLD (аналог флюорита) и 2 асферические линзы. Фокусировка осуществляется с помощью плавающей группы линз, она внутренняя, с возможностью ручной доводки фокуса в любой момент времени. Просветляющее покрытие Super Multi-Layer Coating и входящая в комплект лепестковая бленда позволяют избегать нежелательной паразитной засветки, ведущей к потере контрастности.

Объектив подходит для широкого диапазона сюжетов: пейзажа, жанрового, ростового, группового портретов, повседневной съемки.

Объектив совместим со станцией USB-Dock, позволяющий обновлять программное обеспечение для корректной работы с новыми камерами, а также оптимально откалибровать автофокусировку под вашу личную камеру.