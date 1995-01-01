Объектив Sigma 35mm f/1.2 DG II Art L-Mount
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Характеристики
Описание
Вторая версия Sigma 35mm f/1.2 DG II Art вышла спустя 6 лет после появления первой. Новая модель обладает улучшенными оптическими характеристиками, а также стала компактнее приблизительно на 30%. Объектив обеспечивает высокую резкость изображения, дающую возможность рассмотреть мельчайшие детали, а также обладает приятным мягким боке. Дыхание фокуса снижено, что будет важно при съемке творческих видео.
Sigma 35mm F1.2 DG II | Art по сравнению со своим предшественником обладает ещё лучшими оптическими характеристиками. Он обеспечивает великолепную чёткость по всему полю кадра даже при полностью открытой диафрагме. Использование SLD-стекла с аномальной частичной дисперсией, и четырёх двухсторонних асферических элементов, отлитых из стекла, обеспечивает полную коррекцию осевой хроматической аберрации и сагиттальной комы, и одновременно значительно уменьшает размер объектива.
Благодаря этим кропотливым усилиям по разработке оптики объектив обеспечивает великолепную резкость в плоскости фокусировки и красивое боке, без цветовых искажений и эффекта двойных линий. Фотографы оценят насыщенную, выразительную передачу изображения и прекрасные, плавные переходы между резко отображенными зонами и размытыми областями, особенно при съемке с максимально открытой диафрагмой F1.2.
Оптимизация расположения фокусной группы и ее асферическая форма значительно подавляют эффект «дыхания фокуса». В результате эффективно компенсируются изменения поля зрения (сдвиг границ кадра) при изменении дистанции фокусировки, что делает этот объектив идеальным выбором для профессиональной видеосъёмки.
Блики и ореолы, снижающие качество изображения, устраняются при любых условиях падения света (спереди, сбоку) благодаря передовым технологиям компьютерного моделирования. Высокая устойчивость к засветке при контровом освещении обеспечивает чёткое и контрастное изображение.
Sigma 35mm F1.2 DG II | Art примерно на 30% легче и на 20% короче своего предшественника. Ключевым фактором этого является применение конструкции с плавающими группами линз: благодаря возможности независимого перемещения групп линз вес каждой группы значительно снижен, что одновременно улучшает оптические характеристики. Кроме того, улучшенная оптическая конструкция включает четыре асферических элемента, стекло с высоким показателем преломления и более тонкие элементы, что дополнительно способствует его исключительным характеристикам.
Два фокусировочных мотора типа HLA (High-response Linear Actuator) приводят в движение две фокусных групп, каждый свою. Использование нескольких магнитов в каждом двигателе позволяет сделать фокусировочный узел компактнее, не жертвуя при этом высокой тягой. По сравнению с традиционными системами с кулачковым приводом, система HLA не только значительно легче, но и гарантирует быструю, надежную и бесшумную автофокусировку.
Помимо пыле- и брызгозащищенной конструкции* всего корпуса, передний элемент объектива имеет водо- и маслоотталкивающее покрытие, что позволяет фотографам без опасений снимать даже в суровых условиях на открытом воздухе.
Объектив не является водонепроницаемым, соблюдайте осторожность. Контакт с большим количеством воды может вывести его из строя.
Объектив Sigma 35mm F1.2 DG II | Art оснащен специальной лепестковой блендой, которая защищает передний элемент от паразитной засветки. Она надежно крепится к объективу с помощью фиксатора.
Характеристики
- Байонет: Sony E (35 мм)
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Относительное отверстие: 1:1.2
- Минимальная диафрагма: 1:16
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м
- Угол поля зрения: 63.4°
- Конструкция объектива: 17 элементов в 13 группах, из них 1 элемент со низкой дифракцией (SLD) и 4 асферических
- Диаметр светофильтра: 72 мм
- Число лепестков диафрагмы: 11
- Вес: 750 г
- Размеры: 81 х 111.4 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги
- Дата анонса: сентябрь 2025 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда
- Страна производства: Япония
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