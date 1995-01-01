Вторая версия Sigma 35mm f/1.2 DG II Art вышла спустя 6 лет после появления первой. Новая модель обладает улучшенными оптическими характеристиками, а также стала компактнее приблизительно на 30%. Объектив обеспечивает высокую резкость изображения, дающую возможность рассмотреть мельчайшие детали, а также обладает приятным мягким боке. Дыхание фокуса снижено, что будет важно при съемке творческих видео.

Sigma 35mm F1.2 DG II | Art по сравнению со своим предшественником обладает ещё лучшими оптическими характеристиками. Он обеспечивает великолепную чёткость по всему полю кадра даже при полностью открытой диафрагме. Использование SLD-стекла с аномальной частичной дисперсией, и четырёх двухсторонних асферических элементов, отлитых из стекла, обеспечивает полную коррекцию осевой хроматической аберрации и сагиттальной комы, и одновременно значительно уменьшает размер объектива.

Благодаря этим кропотливым усилиям по разработке оптики объектив обеспечивает великолепную резкость в плоскости фокусировки и красивое боке, без цветовых искажений и эффекта двойных линий. Фотографы оценят насыщенную, выразительную передачу изображения и прекрасные, плавные переходы между резко отображенными зонами и размытыми областями, особенно при съемке с максимально открытой диафрагмой F1.2.

Оптимизация расположения фокусной группы и ее асферическая форма значительно подавляют эффект «дыхания фокуса». В результате эффективно компенсируются изменения поля зрения (сдвиг границ кадра) при изменении дистанции фокусировки, что делает этот объектив идеальным выбором для профессиональной видеосъёмки.

Блики и ореолы, снижающие качество изображения, устраняются при любых условиях падения света (спереди, сбоку) благодаря передовым технологиям компьютерного моделирования. Высокая устойчивость к засветке при контровом освещении обеспечивает чёткое и контрастное изображение.

Sigma 35mm F1.2 DG II | Art примерно на 30% легче и на 20% короче своего предшественника. Ключевым фактором этого является применение конструкции с плавающими группами линз: благодаря возможности независимого перемещения групп линз вес каждой группы значительно снижен, что одновременно улучшает оптические характеристики. Кроме того, улучшенная оптическая конструкция включает четыре асферических элемента, стекло с высоким показателем преломления и более тонкие элементы, что дополнительно способствует его исключительным характеристикам.

Два фокусировочных мотора типа HLA (High-response Linear Actuator) приводят в движение две фокусных групп, каждый свою. Использование нескольких магнитов в каждом двигателе позволяет сделать фокусировочный узел компактнее, не жертвуя при этом высокой тягой. По сравнению с традиционными системами с кулачковым приводом, система HLA не только значительно легче, но и гарантирует быструю, надежную и бесшумную автофокусировку.

Помимо пыле- и брызгозащищенной конструкции* всего корпуса, передний элемент объектива имеет водо- и маслоотталкивающее покрытие, что позволяет фотографам без опасений снимать даже в суровых условиях на открытом воздухе.

Объектив не является водонепроницаемым, соблюдайте осторожность. Контакт с большим количеством воды может вывести его из строя.

Объектив Sigma 35mm F1.2 DG II | Art оснащен специальной лепестковой блендой, которая защищает передний элемент от паразитной засветки. Она надежно крепится к объективу с помощью фиксатора.

Характеристики