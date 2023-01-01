Описание

Новый светосильный стандартный объектив для формата APS-C. Высокая светосила f/1.4 позволяет снимать с малой глубиной резкости и не пользоваться вспышкой в условиях недостаточного освещения. Скругленная 9-лепестковая диафрагма обеспечивает мягкое и красивое размытие фона, а многослойное просветляющее покрытие и бленда, идущая в комплекте, позволяют избежать паразитарной засветки, появления бликов и "выгорания" контрастности. Использование двух асферических элементов и переднего элемента с высоким индексом преломления позволяет объективу исправлять аберрации изображения, сохраняя компактную форму.

Корпус объектива сделан из термостабильного композита - пластика, почти не деформирующегося при изменении температуры. Байонетное крепление выполнено из латуни. У версии с креплением L-Mount оно также снабжено резиновым уплотнительным воротничком, который не допускает просачивание частичек пыли и капель жидкости внутрь камеры. В объективе используется шаговый мотор, обеспечивающий быструю и тихую фокусировку как при фото-, так и при видеосъемке. Все объективы SIGMA 30mm F1.4 DC DN после сборки проверяются на тестовых стендах системы А1 с 46-мегапиксельной матрицей Foveon, что позволяет сразу же обнаруживать и снимать с производства бракованные экземпляры.

Все объективы Sigma собираются в Японии.