Объектив Sigma AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro Nikon F (состояние 4) (б/у)

<









>





Код товара: УТ-00097578 Артикул: б/у-Крд 2026-09-23/4 Код товара: УТ-00097578 Артикул: б/у-Крд 2026-09-23/4 Код товара: 162578 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 3010734

Комплектация: обьектив , обе крышки , бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162578 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 3010734

Комплектация: обьектив , обе крышки , бленда

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.