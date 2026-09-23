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Объектив Sigma AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro Nikon F (состояние 4) (б/у)

  • AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro Nikon F (состояние 4)
  • AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro Nikon F (состояние 4)
  • AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro Nikon F (состояние 4)
  • AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro Nikon F (состояние 4)
  • AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro Nikon F (состояние 4)
  • AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro Nikon F (состояние 4)
  • AF 28-300mm f/3.5-6.3 DG Macro Nikon F (состояние 4)
Код товара:УТ-00097578
Артикул:б/у-Крд 2026-09-23/4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 162578

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
S/n: 3010734
Комплектация: обьектив , обе крышки , бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.