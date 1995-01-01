Sigma 20–200mm F3.5–6.3 DG | Contemporary — первый в мире зум-объектив для полнокадровых беззеркальных камер, который охватывает диапазон фокусных расстояний от сверхширокого 20 мм до телефото 200 мм, позволяя фотографам снимать самые разные объекты: от масштабных пейзажей до динамичных спортивных состязаний, не ограничиваясь расстоянием. Фокусное расстояние также идеально для съемки селфи с рук и записи видеоблога. Благодаря своей гибкости он идеально подходит для самых разных сюжетов, включая макросъёмку с коэффициентом увеличения 1:2. Этот объектив по-настоящему блещет в travel-фотографии, записи lifestyle-блогов и в повседневной съёмке. Компактная и лёгкая конструкция обеспечивает комфорт, а линейный привод фокусировки HLA – моментальное наведение на резкость. Sigma 20–200mm F3.5–6.3 DG | Contemporary — это универсальный универсальный зум-объектив, предлагающий беспрецедентную свободу и творческие возможности.

Основные особенности:

Фокусное расстояние 20 мм обеспечивает сверхширокий угол зрения (94.5°), чего не было никогда ранее в истории универсальных суперзум-объективов. Объектив справляется с любыми сюжетами, от величественных пейзажей до спортивных соревнований, создавая при этом изображения с высоким разрешением и возможностью рассмотреть мельчайшие детали.

В диапазоне фокусных расстояний от 28 до 85 мм максимальный коэффициент увеличения составляет 1:2, что позволяет снимать макро с различными углами обзора: от широкоугольных фото, которые эффектно захватывают фон и позволяют передать объект в его окружении, до классического макро с концентрацией всего внимания на объекте.

Объектив весит всего 550 г, длина в сложенном виде составляет всего 11.5 см, а диаметр корпуса – немногим более 7 см: беззеркальная камера с ним помещается даже в небольшую сумку. Это прекрасный вариант для повседневных снимков и фотосъемки в путешествиях.

Использование стеклянных элементов с высоким показателем преломления уменьшает движение линз при зуммировании. Это обеспечивает достаточно простую внутреннюю конструкцию и небольшой размер корпуса. Оптическая конструкция, включающая 4 двухсторонних асферических элемента и еще 4 линзы с низкой дисперсией (1 FLD + 3 SLD), в сочетании с внутренним механизмом фокусировки на основе «плавающих» групп линз обеспечивает высокое качество изображения во всём диапазоне зуммирования. Объектив оснащен HLA линейным мотором (High-response Linear Actuator), обеспечивающим высокоскоростную автофокусировку с превосходной точностью наведения.

Помимо пыле- и брызгозащищенной конструкции всего корпуса, передний элемент объектива имеет водо- и маслоотталкивающее покрытие, что позволяет фотографам без опасений снимать даже в суровых условиях на открытом воздухе.

Объектив оснащён механизмом блокировки зума, что позволяет предотвратить непреднамеренное выдвижение объектива под собственным весом. Блокировку можно снять не только переключателем, но и с помощью вращения кольца зума, что дает возможность быстро начать съемку.

Блики и ореолы, появляющиеся при съемке с контровым освещением и снижающие качество изображения, устраняются благодаря передовым технологиям компьютерного моделирования: предварительно рассчитываются все возможные лучи света, под каким бы углом они ни падали. Высокая устойчивость к фоновой засветке обеспечивает чёткое и контрастное изображение при любом освещении.

Характеристики