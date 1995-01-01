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    Объектив Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076171

    Артикул : @ 57A969

    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount
    • AF 24-70mm f/2.8 DG DN II Art L-Mount

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    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

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    Характеристики
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    Описание

    Светосильный зум-объектив второго поколения - Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II Art. Оптика предназначена для полнокадровых беззеркальных камер L и Sony E-mount. При производстве этого объектива использованы самые передовые наработки. С их помощью удалось сделать объектив легким — его вес 745 грамм. Реализована поддержка высокопроизводительной автофокусировки (в три раза быстрее, чем в первой версии оптики).

    Внешне и внутреннее объектив полностью переработан относительно первого поколения стандартного светосильного зума от Sigma. Компания дополнительно подчеркивает, что оптическая схема — полностью новая, с использованием множества высокотехнологичных элементов.

    Sigma 24-70mm F/2.8 DG DN II Art имеет в своем составе 19 элементов в 15 группах. Из них: 6 FLD, 2 SLD, 5 асферических элементов. Столько сложная и объемная оптическая схема необходима для обеспечения резкости даже на максимально открытой диафрагме. Сама диафрагма имеет 11 лепестков и позволяет получить выразительный эффект боке.

    Основные особенности:

    • Высокая резкость по всему изображению
    • Высокая максимальная диафрагма F2.8
    • На 7 % меньше и на 10 % легче предыдущей модели
    • Автофокусировка в 3 раза быстрее, чем у предыдущей модели
    • Минимальное расстояние фокусировки 17 см
    • Пыле- и влагозащищенная конструкция
    • Водо- и маслоотталкивающее переднее покрытие
    • Оснащен двумя кнопками AFL
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.