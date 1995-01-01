Описание

Светосильный зум-объектив второго поколения - Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN II Art. Оптика предназначена для полнокадровых беззеркальных камер L и Sony E-mount. При производстве этого объектива использованы самые передовые наработки. С их помощью удалось сделать объектив легким — его вес 745 грамм. Реализована поддержка высокопроизводительной автофокусировки (в три раза быстрее, чем в первой версии оптики).

Внешне и внутреннее объектив полностью переработан относительно первого поколения стандартного светосильного зума от Sigma. Компания дополнительно подчеркивает, что оптическая схема — полностью новая, с использованием множества высокотехнологичных элементов.

Sigma 24-70mm F/2.8 DG DN II Art имеет в своем составе 19 элементов в 15 группах. Из них: 6 FLD, 2 SLD, 5 асферических элементов. Столько сложная и объемная оптическая схема необходима для обеспечения резкости даже на максимально открытой диафрагме. Сама диафрагма имеет 11 лепестков и позволяет получить выразительный эффект боке.

Основные особенности: