Сверхширокоугольный объектив Sigma 20mm f/1.4 DG DN Art отлично подходит для пейзажной и архитектурной фотографии, съемки интерьеров, астрофотографии, репортажа, видеоблогинга и других сюжетов, которым требуется высокая светосила и широкий угол зрения. Как можно видеть из графика MTF, объектив обеспечивает высокую резкость от центра до самых границ кадра даже при полностью открытой диафрагме. Дисторсия незначительная, легко корректируется при обработке, также исправлена кома, что особенно важно для ночных пейзажей и астрофотографии. Объектив совместим с автоматической цифровой коррекцией аберраций, которая присутствует в большинстве современных камер.

Шаговый STM мотор обеспечивает быструю фокусировку, фокусировка вручную также работает очень плавно и мягко. На корпусе расположено несколько кнопок и переключателей:

AF / MF – переключение между ручной и автоматической фокусировкой

AFL – кнопка временной блокировки автофокуса (также может быть назначена на другие функции через меню камеры)

MFL Lock – постоянная блокировка фокуса (для длительной съемки, в том числе интервальной)

Click Off / On – переключение кольца диафрагмы между свободным вращением и вращением с отсечками по 1/3 ступени

Iris Lock – блокировка кольца диафрагмы в положении А

Корпус объектива выполнен из композитных материалов, как и у большинства других объективов Sigma, байонетное крепление латунное, присутствует защита от пыли и влаги. Выступ на передней части объектива сделан не случайно: многие пейзажные фотографы стали использовать универсальные USB-грелки для объективов, которые немного подогревают корпус для защиты от выпадения конденсата в холодные ночные часы. Выступ, соответственно, не дает такой грелке соскользнуть с объектива при его наклоне. Светофильтры можно устанавливать как спереди (резьба 82 мм), так и сзади: в комплекте идет металлический трафарет для того, чтобы вы могли самостоятельно вырезать листовой светофильтр нужного размера и формы. Многослойное просветляющее покрытие Super Multi-Layer Coating хорошо справляется с ореолами и бликами от контрового света, передняя линза также покрыта фторсодержащим покрытием, которое отталкивает капли воды и легко очищается от отпечатков пальцев.