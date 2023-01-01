Объектив Sigma 18-50mm f/2.8 DC DN Contemporary Sony E
Код товара : УТ-00065555
Артикул : @ 585965
57 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Минимальное фокусное расстояние, мм
18
Максимльное фокусное расстояние, мм
50
Угол поля зрения
76.5°-31.7°
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах, 1 элемент из SLD-стекла и 3 асферических элемента
Физические характеристики
Вес
290 гр.
Размеры товара
61.6 mm × 76.5 mm
Описание
Новый объектив SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary покрывает диапазон фокусных расстояний от 27мм до 75мм в 35мм формате и имеет постоянную светосилу на всём диапазоне.
Это позволяет создавать размытый задний план кадра, что является атрибутом удачных портретов и макро снимков.
Оптическая схема содержит три асферических элемента, полученных методом высокоточного литья, что позволило уменьшить общее количество линз в объективе и, соответственно, вес, не снижая качество изображения.
Удивительно компактный SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary идеально соответствует небольшим размерам современных APS-C беззеркальных камер. Это делает объектив настоящей «рабочей лошадкой фотографа для ежедневной съемки. В настоящий момент объектив является самым маленьким и лёгким в своём классе: диаметр 65,4мм, длина 74,5мм, вес 290г
При постоянной светосиле F2.8. Для облегчения корпуса инженеры SIGMA применили специальный термостабильный композит (TSC): прочный и лёгкий, с коэффициентом температур-ного расширения близкого к алюминию. Там, где необходимо применение металла, детали сконструированы особым образом с целью достижения высокой жёсткости, чтобы гарантировать, что объектив выдержит частое и интенсивное использование.
Благодаря современному шаговому мотору системы фокусировки объектив обладает быстрым и практически бесшумным автофокусом. Эти свойства очень важны во многих ситуациях: при съёмке в обстановке тишины, при записи видео или при съёмке быстродвижущихся объектов. Компактные размеры и низкий вес позволяют гибко использовать объектив при съёмке с рук, легко вести видеосъёмку без помощников, установить его на подвес и вести v-логгинг.
Ставя задачу сделать объектив максимально универсальным, SIGMA добилась минимальной дистанции съёмки 12,1см и максимального увеличения 1:2.8
- Внутренняя фокусировка
- Совместимость с высокоскоростными системами автофокуса
- Шаговый мотор фокусировки
- Поддержка функции lens aberration correction
- Поддержка DMF и AF+MF
- Супер многослойное покрытие линз
- Влаго и пыле защищённый байонет
- Контроль качества на новейшем оборудовании А1
- Скруглённая диафрагма 7-лепестковая диафрагма
- Прецизионный латунный байонет
- Сделано в Японии