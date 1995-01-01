Sigma 15mm f/1.4 DC Contemporary – это светосильный широкоугольный объектив для камер APS-C формата (выпускается с байонетами Canon RF, Fujifilm X и Sony E). Он отлично подходит для повседневной съемки, street и travel фотографии, а также для записи кинематографичных видео.

Сложная оптическая схема (13 элементов в 11 группах, из них 3 асферических и 4 низкодисперсионных) обеспечивает высокую резкость по всему полю кадра, лишь с незначительным снижением контраста от центра к краям изображения. Объективы серии Contemporary также во многом опираются на программную коррекцию изображения – ее рекомендуется не отключать в камере, или применять профиль объектива в фоторедакторе. Это делается для того, чтобы сделать оптику легкой, компактной и достаточно доступной по цене (сравните с серией Art, где практически все искажения устраняются оптическим способом). Производитель отдельно отмечает, что на этапе компьютерной симуляции уделил отдельное внимание конструкции корпуса, чтобы максимально избежать появления бликов и ореолов от контрового света. Боке (размытие фона) очень приятное и мягкое, что можно видеть на примерах фотографий.

По сравнению с популярным предшественником Sigma 16mm f/1.4 DC DN объектив стал на 30% короче и на целых 50% легче – при весе в 220-240 г (в зависимости от системы), он едва ощущается на камере и прекрасно балансируется как в руках, так и на электронных стабилизаторах. Sigma отмечает, что это самый легкий объектив компании с диафрагмой f/1.4. При этом, если продолжать сравнение с 16mm f/1.4, 15mm f/1.4 будет чуть резче в любой точке измерения, особое внимание было уделено подавлению комы. Кома – это разновидность артефакта, при которой точечные источники света на периферии кадра (например, отдаленные уличные фонари или звезды) вытягиваются и принимают некрасивую форму. А высокая светосила в сочетании с широким углом зрения делают этот объектив очевидным выбором для вечернего пейзажа и астрофотографии.

Фокусировка осуществляется с помощью шагового STM мотора, который передвигает единственную линзу в группе. Поскольку нагрузка получается минимальной, мотор работает быстро, плавно и практически бесшумно. «Дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции наведения) хорошо скорректировано и находится на минимальном уровне, что важно для видеографии. Видеографы также оценят выделенное кольцо для управления диафрагмой (в версии для Canon заменено на универсальное кольцо Control Ring, к которому можно привязать управление как диафрагмой, так и другими параметрами).

Корпус объектива выполнен из пластика (термостабильного поликарбоната, TSC), но имеет базовую пыле- и влагозащиту: резиновый уплотнитель на байонете предотвращает попадание пыли внутрь камеры, а также влаги на контакты.

В целом, у Sigma получился отличный наследник 16mm f/1.4 DC DN – еще более компактный, еще более широкоугольный, еще более резкий, с такой же светосилой и улучшенным качеством изображения.

Характеристики