Первый в мире автофокусный полнокадровый объектив 135mm f/1.4. Непревзойденное боке и потрясающее разрешение, передающее каждую деталь, создают необычайное ощущение глубины и объёма. Естественная перспектива и умеренная дистанция съёмки, свойственные 135-мм объективу, в сочетании с «богатым» боке, создаваемым диафрагмой F1.4, выделяют объект съёмки и передают его на совершенно ином уровне по сравнению с обычными объективами 135 мм F1.8. Объектив создан на основе обширного опыта, накопленного компанией при разработке множества других объективов с F1.4, и теперь он устанавливает новый стандарт в портретной фотографии.

Эффект «большого боке» (крупные блики от расфокусированных источников света)

Эффективный диаметр диафрагмы* объектива 135 мм F1.4 обеспечивает исключительное боке, которое больше, чем у Sigma 105 мм F1.4 DG HSM | Art, известного как «Мастер боке», и сопоставимо с боке Sigma 200 мм F2 DG OS | Sports. Естественная перспектива, присущая 135 мм, в сочетании с его впечатляющим боке выделяет объект съёмки и создаёт объёмные портреты, доступные только с этим объективом.

* Эффективный диаметр диафрагмы рассчитывается путём деления фокусного расстояния на число F. Он относится к диаметру светового луча, формирующего изображение в центре матрицы. Большая эффективная диафрагма обеспечивает меньшую глубину резкости и более выраженный эффект боке.

Продуманный оптический дизайн и передовые технологии производства

Тщательная коррекция хроматических аберраций обеспечивает отсутствие цветовых искажений, в том числе в расфокусированных областях изображения. Конструкция с большим диаметром линз также минимизирует виньетирование, включая виньетирование боке (эффект «кошачьих глаз»), поэтому блики имеют почти круглую форму даже по краям кадра. 13-лепестковая диафрагма сохраняет практически идеально круглую форму даже в прикрытых положениях, что также отражается на форме бликов и переходов в расфокусированных областях, а исключительная точность обработки стеклянных асферических линз делает боке ещё более мягким, без пористого эффекта «луковых колец». Это красивое, естественное боке — результат многолетнего опыта Sigma в разработке фиксфокальных объективов с F1.4 и передовых производственных технологий, освоенных на заводе в Айдзу.

Четыре крупных FLD элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией, а также стратегически расположенные высокодисперсионные элементы обеспечивают полное подавление осевой хроматической аберрации, которая часто встречается в телеобъективах с большой светосилой. В результате объектив обеспечивает чёткую детализацию объекта даже при максимально открытой диафрагме, полностью используя исключительно малую глубину резкости, уникальную для объектива 135 мм F1.4.

Два HLA мотора для быстрой и точной автофокусировки

Для фокусировки объектив использует систему с двумя независимыми группами линз, что обеспечивает стабильно высокое разрешение во всем диапазоне дистанций, включая съемку на минимальной дистанции фокуса (МДФ). Каждая из двух групп управляется собственным HLA линейным мотором (High-response Linear Actuator). Благодаря использованию двух различных типов HLA, каждый из которых оптимизирован для своего диапазона перемещения линз, эта двойная система гарантирует и высокую тягу, необходимую для перемещения тяжелых линз большого диаметра, и высокую скорость работы, а также прецизионную точность автофокуса. Еще недавно это казалось невозможным, но теперь даже объектив с такими крупными, тяжелыми линзами может навестись на заданную точку за доли секунды.

Другие особенности:

Блики и ореолы от контрового света, снижающие качество изображения, устраняются при любых условиях падающего света благодаря передовой технологии компьютерного моделирования и многослойному покрытию Sigma Super Multi-Layer Coating. Высокая устойчивость к контровому свету обеспечивает чёткое и резкое изображение при любом освещении.

Объектив оснащён двумя дублирующими друг друга кнопками AFL, для удобства доступа при съемке как с горизонтальной, так и с вертикальной ориентацией камеры. На эти кнопки можно назначить различные функции через меню камеры. Объектив также оснащен выделенным кольцом диафрагмы с возможностью блокировки в положении А (авто) и переключателем Click (вращение с отсечками или без).

Помимо пыле- и брызгозащищенной конструкции, передний элемент объектива имеет водо- и маслоотталкивающее покрытие, что позволяет фотографам без опасений снимать даже в суровых условиях на открытом воздухе.

Металлические компоненты, такие как детали из сплавов алюминия и магния, сочетаются с инженерными пластиками (TSC, термостабильный композит). Это обеспечивает баланс между прочностью, необходимой для поддержки оптической системы с большим диаметром линз, и лёгкостью конструкции, необходимой для комфортного использования. Линейка Art отличается исключительной жёсткостью, прочностью и высоким качеством сборки, что гарантирует надёжность и долговечность объектива.

Объектив оснащен легким, но прочным штативным адаптером («лапкой») из магниевого сплава, нижняя часть которого выполнена в форму ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss. Адаптер удобен и как ручка для ношения объектива / фотографирования с рук, так и для оптимального баланса при установке камеры на монопод или штатив. При желании его можно снять, заменив кольцом-заглушкой, которое также идет в комплекте.

Входящая в комплект бленда оснащена замком с кнопкой для надежного крепления и снятия. Она изготовлена из CFRP — поликарбоната, армированного углеродным волокном, что делает ее одновременно легкой и прочной.

Характеристики