Широкоугольный объектив для камер с форматом кадра APS-C. Выпускается с байонетами Sony E, Fujifilm X и Canon RF. Эквивалентное фокусное расстояние 18 мм (19 мм для Canon). Объектив получился очень легким и компактным. Диаметр фильтра 62 мм, вес 225 г. Sigma 12mm f/1.4 DC самый легкий в линейке Contemporary. Оптическая схема состоит из 14 линз в 12 группах, включая два SLD и три асферических элемента. Минимальная дистанция фокусировки 17 см.

Быстрая и надёжная автофокусировка с минимальным эффектом «дыхания» фокуса обеспечивается шаговым мотором автофокуса. Кроме того, большая светосила объектива f/1.4 позволяет создавать отличное размытие фона и обеспечивает комфортную съёмку при слабом освещении, скругленная девятилепестковая диафрагма способствует получению мягкого и приятного эффекта боке.

Объектив обладает защитой от пыли и влаги, тем самым, повышая долговечность при съемке на открытом воздухе. Если вам нужно максимальное качество изображения в сочетании с широкой диафрагмой для творческого размытия фона, то Sigma 12mm f/1.4 DC станет для вас лучшим вариантом. Объектив отлично подходит для съёмки архитектуры, стрит-фото и пейзажа.