Объектив Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097436
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-20/05
Код товара:УТ-00097436
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-20/05
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 15524053
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 15524053
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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