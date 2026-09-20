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Объектив Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II Nikon F (состояние 5-) (б/у)

  • AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II Nikon F (состояние 5-)
  • AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II Nikon F (состояние 5-)
  • AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II Nikon F (состояние 5-)
  • AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II Nikon F (состояние 5-)
  • AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II Nikon F (состояние 5-)
  • AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II Nikon F (состояние 5-)
  • AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II Nikon F (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097436
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-20/05

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: 15524053
Комплектация: Объектив, крышка передняя, крышка задняя, бленда
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.