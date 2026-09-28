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Объектив Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5) (б/у)

  • 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5)
  • 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5)
  • 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5)
  • 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5)
  • 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5)
  • 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5)
  • 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5)
  • 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5)
  • 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5)
Код товара:УТ-00097676
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-28/3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sigma AF 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E - с.н. 56924152 (состояние 5)
УТ-00097676

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования.;
Комплектация: крышки, бленда, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.