Объектив Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097676 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-28/3 Код товара: УТ-00097676 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-28/3 Sigma AF 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E - с.н. 56924152 (состояние 5)

УТ-00097676



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования.;

Комплектация: крышки, бленда, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Sigma AF 105mm f/2.8 DG DN Macro Sony E - с.н. 56924152 (состояние 5)

УТ-00097676



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования.;

Комплектация: крышки, бленда, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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