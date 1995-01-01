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Карта памяти Silicon Power SDXC 64GB Superior UHS-I U3 V30 80/100Mb/s

Код товара:УТ-00096008
Артикул:SP064GBSDXCV3V10

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Карта памяти Silicon Power SDXC 64GB линейки Superior обеспечивает высокие скорости чтения и записи по доступной цене. Класс V30 означает, что минимальная непрерывная скорость записи (вплоть до полного заполнения памяти) составляет 240 Мбит/с – это дает возможность записывать 4К видео. Функция ECC обеспечивает автоматический поиск и исправление ошибок в данных.

  • Форм-фактор: SD
  • Формат: SDXC
  • Интерфейс: UHS-I
  • Емкость: 64 Гб
  • Скорость чтения: до 100 МБ/с
  • Скорость записи: до 80 МБ/с
  • Класс скорости: U3 / V30