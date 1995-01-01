Карта памяти Silicon Power SDXC 64GB Superior UHS-I U3 V30 80/100Mb/s
Код товара:УТ-00096008
Артикул:SP064GBSDXCV3V10
Товар не найден
Описание
Карта памяти Silicon Power SDXC 64GB линейки Superior обеспечивает высокие скорости чтения и записи по доступной цене. Класс V30 означает, что минимальная непрерывная скорость записи (вплоть до полного заполнения памяти) составляет 240 Мбит/с – это дает возможность записывать 4К видео. Функция ECC обеспечивает автоматический поиск и исправление ошибок в данных.
- Форм-фактор: SD
- Формат: SDXC
- Интерфейс: UHS-I
- Емкость: 64 Гб
- Скорость чтения: до 100 МБ/с
- Скорость записи: до 80 МБ/с
- Класс скорости: U3 / V30