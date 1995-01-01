Карта памяти Silicon Power SDXC 64GB Superior UHS-I U3 V30 80/100Mb/s



Код товара: УТ-00096008 Артикул: SP064GBSDXCV3V10 Код товара: УТ-00096008 Артикул: SP064GBSDXCV3V10 Карта памяти Silicon Power SDXC 64GB линейки Superior обеспечивает высокие скорости чтения и записи по доступной цене. Класс V30 означает, что минимальная непрерывная скорость записи (вплоть до полного заполнения памяти) составляет 240 Мбит/с – это дает возможность записывать 4К видео. Функция ECC обеспечивает автоматический поиск и исправление ошибок в данных. Товар не найден Задать вопрос Описание Карта памяти Silicon Power SDXC 64GB линейки Superior обеспечивает высокие скорости чтения и записи по доступной цене. Класс V30 означает, что минимальная непрерывная скорость записи (вплоть до полного заполнения памяти) составляет 240 Мбит/с – это дает возможность записывать 4К видео. Функция ECC обеспечивает автоматический поиск и исправление ошибок в данных. Форм-фактор: SD

Формат: SDXC

Интерфейс: UHS-I

Емкость: 64 Гб

Скорость чтения: до 100 МБ/с

Скорость записи: до 80 МБ/с

Класс скорости: U3 / V30 Видео Наш обзор

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