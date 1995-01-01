Карты памяти UHS-II серии M — это идеальное сочетание скорости, мощности и качества. Высокоскоростные карты памяти от Sony обеспечивают быструю очистку буфера при серийной съемке и эффективное копирование контента на компьютер. Снимайте и быстро передавайте фотографии в высоком разрешении и видео в формате 4K.

Быстрая и бесперебойная передача данных

Быстро передавайте фотографии и приступайте к их редактированию благодаря сверхвысокой скорости чтения — до 277 МБ/с. Скорость передачи данных — до 277 МБ/с, скорость записи — до 150 МБ/с.

По результатам внутреннего тестирования Sony. Скорость передачи зависит от главного устройства. Для эффективного использования высокоскоростных функций продукта совместимое устройство должно поддерживать стандарт UHS-II.

Высокая надежность и долговечность

Карты серии SF-M от Sony протестированы на прочность и надежно работают в любых условиях съемки. Эта карта SD имеет класс защиты IP57 и отличается высокой прочностью. Карта SD UHS-II серии SF-M выдержит падение с высоты до 1,5 м, может безопасно находиться под водой до 30 минут на глубине до 1 м и работает при температуре от -25 до +85 ℃.

Исключительная надежность и долговечность

Карты памяти серии SF-M от Sony считаются наиболее универсальным решением для фотографов, поскольку характеризуются очень быстрой передачей данных и устойчивостью при работе в суровых условиях.