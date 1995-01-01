Созданная для экстремальных условий, карта памяти Angelbird SDXC 512GB AV PRO MK2 V90 защищена от воды, ударов, рентгеновских лучей, магнитов и высоких перепадов температур. Встроенный переключатель защиты от записи помогает предотвратить случайное удаление файлов и форматирование карты. Скоростные характеристики UHS-II и V90 позволяют снимать великолепные видео в формате 4K Ultra HD, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах, а также снимать последовательные фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным.

Характеристики: