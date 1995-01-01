Карта памяти Angelbird SDXC 512GB AV PRO MK2 V90
Код товара:УТ-00078343
Артикул:@ AVP512SDMK2V90
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)512
Тип карты памятиSD
Описание
Созданная для экстремальных условий, карта памяти Angelbird SDXC 512GB AV PRO MK2 V90 защищена от воды, ударов, рентгеновских лучей, магнитов и высоких перепадов температур. Встроенный переключатель защиты от записи помогает предотвратить случайное удаление файлов и форматирование карты. Скоростные характеристики UHS-II и V90 позволяют снимать великолепные видео в формате 4K Ultra HD, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах, а также снимать последовательные фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным.
Характеристики:
- Ёмкость: 512 ГБ
- Интерфейс: UHS-II
- Класс скорости: 10, U3, V90
- Скорость чтения: до 300 МБ/с
- Скорость записи: до 280 МБ/с
- Рабочая температура: от -25 до 85 °C
- Температура хранения: от -40 до 85°C