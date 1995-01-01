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Карта памяти Angelbird SDXC 512GB AV PRO MK2 V90

  • SDXC 512GB AV PRO MK2 V90
  • SDXC 512GB AV PRO MK2 V90
  • SDXC 512GB AV PRO MK2 V90
  • SDXC 512GB AV PRO MK2 V90
  • SDXC 512GB AV PRO MK2 V90
Код товара:УТ-00078343
Артикул:@ AVP512SDMK2V90

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Созданная для экстремальных условий, карта памяти Angelbird SDXC 512GB AV PRO MK2 V90 защищена от воды, ударов, рентгеновских лучей, магнитов и высоких перепадов температур. Встроенный переключатель защиты от записи помогает предотвратить случайное удаление файлов и форматирование карты. Скоростные характеристики UHS-II и V90 позволяют снимать великолепные видео в формате 4K Ultra HD, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах, а также снимать последовательные фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным.

Характеристики:

  • Ёмкость: 512 ГБ
  • Интерфейс: UHS-II
  • Класс скорости: 10, U3, V90
  • Скорость чтения: до 300 МБ/с
  • Скорость записи: до 280 МБ/с
  • Рабочая температура: от -25 до 85 °C
  • Температура хранения: от -40 до 85°C