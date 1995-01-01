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Беспроводной интерком Saramonic WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры

  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
  • WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
Код товара:УТ-00086057
Артикул:WiTalk9 WT2S

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Интерком Saramonic WiTalk9 WT2S разработан для средних и больших команд, которым требуется высокое качество связи, стабильность и несколько каналов. Он оснащен технологией Saramonic ClearTalk, активным шумоподавлением (ENC) с тремя микрофонами и двумя антеннами, что позволяет командам вести переговоры на расстоянии до 500 метров стабильно и четко даже в шумной обстановке с помехами.

Saramonic WiTalk9 работает на частоте 1.9 ГГц (на основе DECT). Каждая гарнитура оснащена шумоподавляющим массивом из трех микрофонов, которые улавливают шум в сфере 360° и фирменным алгоритмом шумоподавления (NCA), который устраняет окружающий шум и улучшает передачу голоса, обеспечивая четкость командных переговоров даже в шумной обстановке.

Прекрасно подходит для кинопроизводства, выступлений, телепроизводства, спортивных мероприятий, обеспечения безопасности, розничной торговли, работ на открытом воздухе и управления дорожным движением.

Особенности Saramonic WiTalk9

  • Полнодуплексная система 1,9 ГГц, готова к использованию без концентратора.
  • Удаленная интеркоммуникация: обеспечивает связь между городами/регионами с помощью программного обеспечения, например, Zoom, Teams и т. д. Мастер-гарнитура может подключаться к телефону или компьютеру (по проводу или без провода) для удаленной связи.
  • Конструкция с двумя антеннами: стабильная связь на расстоянии до 500 м. Минимизирует помехи в зонах с зашумленным эфиром.
  • ClearTalk: оснащена массивом из трех микрофонов с шумоподавлением на 360 и фирменным алгоритмом шумоподавления (NCA), который снижает окружающий шум и улучшает прием голоса, обеспечивая четкую командную речь даже в шумной обстановке.
  • Алгоритм АРУ и высокая громкость: обеспечивают четкую работу внутренней связи в шумной обстановке с уровнем звукового давления до 130 дБ.
  • Приложение Saramonic: включает основные функции в крупных значках для интуитивной навигации. Адаптивная скачкообразная перестройка частоты (AFH) для бесперебойного использования по всему миру.
  • Прием/передача на основе DECT с шифрованием: обеспечивает безопасную связь, предотвращая частотные помехи.

Сценарии использования интерком гарнитур:

Кинопроизводство

На съемочной площадке съемочная группа может беспрепятственно взаимодействовать с операторами и световиками, чтобы координировать съемку в режиме реального времени. Члены команды: режиссер, продюсер, ассистент по производству, оператор-постановщик, ассистент оператора, световики, гаффер, исполнительный продюсер, реквизитор, координатор по актерскому составу.

На съемочной площадке

Ток-шоу режиссер может координировать действия с операторами и производственной группой, корректируя кадры и управляя переходами в прямом эфире, обеспечивая бесперебойную трансляцию.

На крупном спортивном мероприятии,

Например, чемпионате страны или мира, менеджер мероприятия может беспрепятственно общаться с тренерами и судьями, обеспечивая эффективную координацию и быстрое принятие решений для верификации результатов, и безопасности спортсменов в напряженные моменты.

Характеристики:

  • Тип подключения: Беспроводная сеть
  • Преобразователь: конденсаторный
  • Дальность передачи: до 500 метров
  • Режим модуляции: GFSK
  • Частота дискретизации: 16 кГц / 16 бит
  • Задержка передачи голоса: менее 83 мс
  • Чувствительность приема: менее -93 дБ
  • Глубина шумоподавления: 50 дБ
  • Частотная характеристика: 150 Гц – 8 кГц
  • Отношение сигнал/шум: более 65 дБ
  • Искажения: менее 1% при 94 дБ SPL, 1 кГц
  • Тип микрофона: электретный
  • SPL на входе: более 100 дБ SPL
  • Выходной уровень SPL: 128 дБ
  • Емкость сменного аккумулятора: 1450 мАч

Беспроводное подключение:

  • Беспроводная технология: Цифровая 1,9 ГГц
  • Рабочий диапазон: 500 м
  • Максимальное количество приемопередатчиков в диапазоне: 30
  • Беспроводная модуляция: GFSK
  • Дуплексный режим: полнодуплексный (FDX)
  • Задержка: < 83 мс (максимальная)
  • Приблизительная чувствительность к радиочастотам: -93 дБ
  • Шифрование: Фирменное
  • Совместимость с мобильными приложениями: Есть (Android и iOS)

Входы/выходы:

  • Антенна (гарнитура): 2 встроенных
  • Входы/выходы: Нет

Наушник:

  • Конструкция наушников: Вкладышевые (наднаушные) / накладные (околонаушные)
  • Подключение наушников / Стиль ношения: Повязка на голову
  • Количество наушников: Один наушник (Левый или правый)
  • Звуковое поле: Монофоническое
  • Расположение органов управления/микрофона: Регулируемая штанга
  • Частотная характеристика: от 150 Гц до 8 кГц
  • Общее гармоническое искажение (THD): 1%
  • Максимальный уровень звукового давления (SPL): 128 дБ
  • Уровень шума: >65 дБ

Микрофон:

  • Тип микрофона: Электретный конденсаторный
  • Расположение микрофонной стойки: Сменное (слева или справа)
  • Тип звукоснимателя: Всенаправленный
  • Микрофон с функцией шумоподавления: Есть
  • Частотная характеристика: от 150 Гц до 8 кГц
  • Чувствительность: -93 дБ
  • Максимальный уровень шума: 120 дБ
  • Искажения: <1%

Проводное подключение:

  • Аудиоразъем: Нет
  • Аудиоразъем для подключения к наушнику: 1/8" / 3,5 мм TRRS

Батарея:

  • Тип батареи (гарнитура): 2 перезаряжаемые батареи
  • Состав батареи: литий-ионный полимер (LiPo)
  • Емкость (мАч): 1450
  • Время работы (гарнитура): 10 часов / 15 часов
  • Время подзарядки: 3,5 часа

Комплектация:

  • Основная гарнитура WiTalk9-SMH с одним ухом
  • Uарнитура WiTalk9-SRH с одним ухом
  • 4 аккумуляторов WiTalk9-BP
  • 6-Слотовый зарядный модуль WiTalk-CB10
  • Источник питания с международными адаптерами
  • 2 Накладок из пенопласта на ухо
  • 2 Накладок из охлаждающего геля для амбушюр
  • 2 Накладок для наушников на виске
  • 2 Накладок на ветровое стекло из пенопласта
  • 3 наклейки с номерами
  • 2 сумок на шнурке
  • Чехол для переноски