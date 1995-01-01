Беспроводной интерком Saramonic WiTalk9 WT2S, 1,9 ГГц, 2 гарнитуры
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Описание
Интерком Saramonic WiTalk9 WT2S разработан для средних и больших команд, которым требуется высокое качество связи, стабильность и несколько каналов. Он оснащен технологией Saramonic ClearTalk, активным шумоподавлением (ENC) с тремя микрофонами и двумя антеннами, что позволяет командам вести переговоры на расстоянии до 500 метров стабильно и четко даже в шумной обстановке с помехами.
Saramonic WiTalk9 работает на частоте 1.9 ГГц (на основе DECT). Каждая гарнитура оснащена шумоподавляющим массивом из трех микрофонов, которые улавливают шум в сфере 360° и фирменным алгоритмом шумоподавления (NCA), который устраняет окружающий шум и улучшает передачу голоса, обеспечивая четкость командных переговоров даже в шумной обстановке.
Прекрасно подходит для кинопроизводства, выступлений, телепроизводства, спортивных мероприятий, обеспечения безопасности, розничной торговли, работ на открытом воздухе и управления дорожным движением.
Особенности Saramonic WiTalk9
- Полнодуплексная система 1,9 ГГц, готова к использованию без концентратора.
- Удаленная интеркоммуникация: обеспечивает связь между городами/регионами с помощью программного обеспечения, например, Zoom, Teams и т. д. Мастер-гарнитура может подключаться к телефону или компьютеру (по проводу или без провода) для удаленной связи.
- Конструкция с двумя антеннами: стабильная связь на расстоянии до 500 м. Минимизирует помехи в зонах с зашумленным эфиром.
- ClearTalk: оснащена массивом из трех микрофонов с шумоподавлением на 360 и фирменным алгоритмом шумоподавления (NCA), который снижает окружающий шум и улучшает прием голоса, обеспечивая четкую командную речь даже в шумной обстановке.
- Алгоритм АРУ и высокая громкость: обеспечивают четкую работу внутренней связи в шумной обстановке с уровнем звукового давления до 130 дБ.
- Приложение Saramonic: включает основные функции в крупных значках для интуитивной навигации. Адаптивная скачкообразная перестройка частоты (AFH) для бесперебойного использования по всему миру.
- Прием/передача на основе DECT с шифрованием: обеспечивает безопасную связь, предотвращая частотные помехи.
Сценарии использования интерком гарнитур:
Кинопроизводство
На съемочной площадке съемочная группа может беспрепятственно взаимодействовать с операторами и световиками, чтобы координировать съемку в режиме реального времени. Члены команды: режиссер, продюсер, ассистент по производству, оператор-постановщик, ассистент оператора, световики, гаффер, исполнительный продюсер, реквизитор, координатор по актерскому составу.
На съемочной площадке
Ток-шоу режиссер может координировать действия с операторами и производственной группой, корректируя кадры и управляя переходами в прямом эфире, обеспечивая бесперебойную трансляцию.
На крупном спортивном мероприятии,
Например, чемпионате страны или мира, менеджер мероприятия может беспрепятственно общаться с тренерами и судьями, обеспечивая эффективную координацию и быстрое принятие решений для верификации результатов, и безопасности спортсменов в напряженные моменты.
Характеристики:
- Тип подключения: Беспроводная сеть
- Преобразователь: конденсаторный
- Дальность передачи: до 500 метров
- Режим модуляции: GFSK
- Частота дискретизации: 16 кГц / 16 бит
- Задержка передачи голоса: менее 83 мс
- Чувствительность приема: менее -93 дБ
- Глубина шумоподавления: 50 дБ
- Частотная характеристика: 150 Гц – 8 кГц
- Отношение сигнал/шум: более 65 дБ
- Искажения: менее 1% при 94 дБ SPL, 1 кГц
- Тип микрофона: электретный
- SPL на входе: более 100 дБ SPL
- Выходной уровень SPL: 128 дБ
- Емкость сменного аккумулятора: 1450 мАч
Беспроводное подключение:
- Беспроводная технология: Цифровая 1,9 ГГц
- Рабочий диапазон: 500 м
- Максимальное количество приемопередатчиков в диапазоне: 30
- Беспроводная модуляция: GFSK
- Дуплексный режим: полнодуплексный (FDX)
- Задержка: < 83 мс (максимальная)
- Приблизительная чувствительность к радиочастотам: -93 дБ
- Шифрование: Фирменное
- Совместимость с мобильными приложениями: Есть (Android и iOS)
Входы/выходы:
- Антенна (гарнитура): 2 встроенных
- Входы/выходы: Нет
Наушник:
- Конструкция наушников: Вкладышевые (наднаушные) / накладные (околонаушные)
- Подключение наушников / Стиль ношения: Повязка на голову
- Количество наушников: Один наушник (Левый или правый)
- Звуковое поле: Монофоническое
- Расположение органов управления/микрофона: Регулируемая штанга
- Частотная характеристика: от 150 Гц до 8 кГц
- Общее гармоническое искажение (THD): 1%
- Максимальный уровень звукового давления (SPL): 128 дБ
- Уровень шума: >65 дБ
Микрофон:
- Тип микрофона: Электретный конденсаторный
- Расположение микрофонной стойки: Сменное (слева или справа)
- Тип звукоснимателя: Всенаправленный
- Микрофон с функцией шумоподавления: Есть
- Частотная характеристика: от 150 Гц до 8 кГц
- Чувствительность: -93 дБ
- Максимальный уровень шума: 120 дБ
- Искажения: <1%
Проводное подключение:
- Аудиоразъем: Нет
- Аудиоразъем для подключения к наушнику: 1/8" / 3,5 мм TRRS
Батарея:
- Тип батареи (гарнитура): 2 перезаряжаемые батареи
- Состав батареи: литий-ионный полимер (LiPo)
- Емкость (мАч): 1450
- Время работы (гарнитура): 10 часов / 15 часов
- Время подзарядки: 3,5 часа
Комплектация:
- Основная гарнитура WiTalk9-SMH с одним ухом
- Uарнитура WiTalk9-SRH с одним ухом
- 4 аккумуляторов WiTalk9-BP
- 6-Слотовый зарядный модуль WiTalk-CB10
- Источник питания с международными адаптерами
- 2 Накладок из пенопласта на ухо
- 2 Накладок из охлаждающего геля для амбушюр
- 2 Накладок для наушников на виске
- 2 Накладок на ветровое стекло из пенопласта
- 3 наклейки с номерами
- 2 сумок на шнурке
- Чехол для переноски