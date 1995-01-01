Saramonic TC-NEO — беспроводной генератор тайм-кода, созданный для точной и надежной синхронизации и бесшовной интеграции с Saramonic K9 для создания полноценной системы звукозаписи на выезде. Высокоточный генератор тайм-кода TCXO обеспечивает точность ±0,05 частей на миллион и поддерживает дрейф менее 1 кадра в течение 48 часов, гарантируя надежную работу даже при длительной съемке. Bluetooth позволяет синхронизировать до 48 устройств одним касанием через приложение Saramonic System или осуществлять прямую беспроводную синхронизацию между устройствами без приложения. Снимаете ли вы драму, документальный фильм или новости, TC-NEO обеспечит четкий рабочий процесс и безупречную синхронизацию.

Что такое генератор таймкода?

Это устройство синхронизации, применяющееся при съемке кино, в телерадиовещании и при звукозаписи на выезде. Он передает сигналы точного времени в камеры, рекордеры и средства редактирования, обеспечивая синхронизацию материалов с точностью до 1 кадра, тем самым облегчая монтаж и сведение звука с видеорядом.

Основные особенности:

Высокоточный термокомпенсированный кварцевый генератор (TCXO)

Дрейф <1 кадра/48 часов. Таким образом, вы можете добиться идеальной синхронизации между несколькими камерами, звукозаписывающими устройствами и программным обеспечением для монтажа.

Синхронизируйте до 48 устройств всего одним касанием

Вы можете подключить до 48 устройств TC-NEO к Saramonic System — бесплатному приложению для телефонов, которое позволяет синхронизировать временной код на всех устройствах одним нажатием кнопки «Синхронизировать всё». Таким образом, вы можете управлять ими удалённо, когда физический доступ к ним затруднен.

1.1" OLED-дисплей. Важная информация всегда под рукой

Тайм-код в реальном времени, оставшееся время работы, частота кадров, название устройства, режим «ведущий/ведомый» и многое другое — всё на 1.1" OLED-дисплее.

Более 22 часов автономной работы. Целый день съёмки.

TC-NEO, используемый в качестве ведомого генератора таймкода, может работать до 22 часов. А в качестве ведущего ведомого генератора таймкода время работы может достигать целых 29 часов. Так что вам не нужно беспокоиться об уровне заряда батареи. Кроме того, вы можете использовать её, заряжая от внешнего аккумулятора, для сверхдлительной съёмки.

11 кабелей для устройств различного типа

Сейчас для TC-NEO доступно 11 типов кабелей таймкода, поэтому вы можете синхронизировать таймкод между TC-NEO, Saramonic K9, генераторами таймкода других производителей, камерами, регистраторами и многим другим. Кабели продаются отдельно, в комплекте только 3.5 мм TRS.

Комплектация