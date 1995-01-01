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Наушники Saramonic SR-BH700, Hi-Fi, проводные, черные

  • SR-BH700, Hi-Fi, проводные, черные
  • SR-BH700, Hi-Fi, проводные, черные
  • SR-BH700, Hi-Fi, проводные, черные
  • SR-BH700, Hi-Fi, проводные, черные
  • SR-BH700, Hi-Fi, проводные, черные
Код товара:УТ-00096825
Артикул:SR-BH700*(-)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Saramonic SR-BH700 - профессиональные наушники для точного мониторинга звука.Звуковые характеристики с высоким разрешением позволяют раскрыть творческий замысел в детализированном звучании. Высокоточный аудиовыход воспроизводит каждый звуковой элемент в точности таким, какой он есть. Наушники обеспечивают естественное и насыщенное воспроизведение звука без окрашивания, что делает SR-BH700 идеальным для микширования и создания музыки. Обладая максимальной входной мощностью 300 МВт, SR-BH700 совместима с мощным оборудованием и отлично подходит для студийной записи, редактирования аудио и других сценариев.

Характеристики:

  • Диаметр: 50 мм
  • Частотная характеристика: 20 Гц - 28 кГц
  • Чувствительность: 98 дБ / МВт, Импеданс: 32 Ом
  • Максимальная входная мощность: 300 МВт
  • Аудиовход: разъем 3,5 мм с системой "twist-to-lock"
  • Размеры: 214,5 х 178,3 х 91,6 мм
  • Вес: около 373 г
  • Материал кабеля: монокристаллическая медь
  • Длина кабеля: 1,2 м

Комплектация:

  • Наушники SRB H700
  • Спиральный аудиокабель фиксирующего типа 3,5 мм
  • Аудиокабель HiFi фиксирующего типа 3,5 мм
  • Аудиоадаптер с резьбой от 3,5 мм до 6,35 мм (1/4”)
  • Пара амбушюр из эко-кожи