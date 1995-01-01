Saramonic SR-BH700 - профессиональные наушники для точного мониторинга звука.Звуковые характеристики с высоким разрешением позволяют раскрыть творческий замысел в детализированном звучании. Высокоточный аудиовыход воспроизводит каждый звуковой элемент в точности таким, какой он есть. Наушники обеспечивают естественное и насыщенное воспроизведение звука без окрашивания, что делает SR-BH700 идеальным для микширования и создания музыки. Обладая максимальной входной мощностью 300 МВт, SR-BH700 совместима с мощным оборудованием и отлично подходит для студийной записи, редактирования аудио и других сценариев.

Характеристики:

Диаметр: 50 мм

Частотная характеристика: 20 Гц - 28 кГц

Чувствительность: 98 дБ / МВт, Импеданс: 32 Ом

Максимальная входная мощность: 300 МВт

Аудиовход: разъем 3,5 мм с системой "twist-to-lock"

Размеры: 214,5 х 178,3 х 91,6 мм

Вес: около 373 г

Материал кабеля: монокристаллическая медь

Длина кабеля: 1,2 м

Комплектация: