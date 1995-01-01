Saramonic SR-BH40 — это настоящие беспроводные стереонаушники, разработанные с использованием стабильной технологии Qualcomm Bluetooth 5.2, вашего лучшего друга в поездках на работу, развлечениях… стабильные и легкие, уменьшающие раздражающий шум окружающей среды и наслаждающиеся захватывающим звуком.

Благодаря сверхнизкой задержке 60 мс SR-BH40 идеально подходит для геймеров, чтобы насладиться прекрасным игровым процессом. Конструкция вращающейся капсулы обеспечивает несколько способов переноски, подходящих для ежедневных развлечений и снятия стресса. Наслаждайтесь до 10 часов непрерывного прослушивания (громкость 50%), этого достаточно, чтобы просмотреть весь плейлист. Благодаря чехлу для зарядки, который поддерживает несколько зарядок, еще 15 часов прослушивания.