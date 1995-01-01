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Внешний диск SanDisk Portable SSD 1TB 800Mb/s

  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
  • Portable SSD 1TB 800Mb/s
Код товара:УТ-00069528
Артикул:SDSSDE30-1T00-G26

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Не упустите ни одного момента в быстром темпе жизни! Лучшие мгновения жизни пролетают быстро. Чтобы их не упустить, вам нужен надежный и быстродействующий накопитель. Сохраняйте документы, фотографии и видео на производительном накопителе SanDisk Portable SSD, который идеально подходит для активного стиля жизни.

Быстрый, портативный, доступный
Производительный портативный твердотельный накопитель обеспечивает скорость чтения 800 МБ/с.

Сохраняйте лучшие мгновения
Создавайте резервные копии файлов, фотографий и видео на накопителе, который идеально подходит вашему активному стилю жизни.

Достаточно прочный, чтобы брать его с собой в путешествие
Берите этот накопитель с собой — защита от падений с высоты до двух метров* означает, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания.
* По данным собственного тестирования.

Будет сложно обходиться без него
Благодаря прочной резиновой петельке вы можете закрепить накопитель на карабине или ремешке.

Созданный для путешествий
Ограниченная гарантия на 3 года: вы можете быть уверены в надежности накопителя.

Производитель, которому доверяют во всем мире
Создан SanDisk — производителем, устройства которого профессиональные фотографы берут с собой на съемки

Характеристики

  • Емкость: 1 ТБ
  • Разъем: USB-C
  • Скорость последовательного чтения: 800MB/s
  • Интерфейс: USB 3.2 Gen 2
  • Гарантия: ограниченная на 3 года
  • Габариты: 9.91 x 46.9 x 96.9 мм
  • Вес: 40 г
  • Рабочая температура: 0°C до 45°C
  • Температура хранения: -20°C до 85°C
  • Сертификация: CE, FCC, RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS

Комплект поставки

  • Диск SanDisk Portable SSD
  • Кабель USB-C / USB-A
  • Документация

Примечания:

1 ГБ = 1 000 000 000 байт; 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.