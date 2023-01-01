Описание

Не упустите ни одного момента в быстром темпе жизни! Лучшие мгновения жизни пролетают быстро. Чтобы их не упустить, вам нужен надежный и быстродействующий накопитель. Сохраняйте документы, фотографии и видео на производительном накопителе SanDisk Portable SSD, который идеально подходит для активного стиля жизни.

Быстрый, портативный, доступный

Производительный портативный твердотельный накопитель обеспечивает скорость чтения 800 МБ/с.

Сохраняйте лучшие мгновения

Создавайте резервные копии файлов, фотографий и видео на накопителе, который идеально подходит вашему активному стилю жизни.

Достаточно прочный, чтобы брать его с собой в путешествие

Берите этот накопитель с собой — защита от падений с высоты до двух метров* означает, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания.

* По данным собственного тестирования.

Будет сложно обходиться без него

Благодаря прочной резиновой петельке вы можете закрепить накопитель на карабине или ремешке.

Созданный для путешествий

Ограниченная гарантия на 3 года: вы можете быть уверены в надежности накопителя.

Производитель, которому доверяют во всем мире

Создан SanDisk — производителем, устройства которого профессиональные фотографы берут с собой на съемки

Характеристики

Емкость: 1 ТБ

Разъем: USB-C

Скорость последовательного чтения: 800MB/s

Интерфейс: USB 3.2 Gen 2

Гарантия: ограниченная на 3 года

Габариты: 9.91 x 46.9 x 96.9 мм

Вес: 40 г

Рабочая температура: 0°C до 45°C

Температура хранения: -20°C до 85°C

Сертификация: CE, FCC, RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS

Комплект поставки

Диск SanDisk Portable SSD

Кабель USB-C / USB-A

Документация

Примечания:

1 ГБ = 1 000 000 000 байт; 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.