Внешний диск SanDisk Portable SSD 1TB 800Mb/s
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Характеристики
Описание
Не упустите ни одного момента в быстром темпе жизни! Лучшие мгновения жизни пролетают быстро. Чтобы их не упустить, вам нужен надежный и быстродействующий накопитель. Сохраняйте документы, фотографии и видео на производительном накопителе SanDisk Portable SSD, который идеально подходит для активного стиля жизни.
Быстрый, портативный, доступный
Производительный портативный твердотельный накопитель обеспечивает скорость чтения 800 МБ/с.
Сохраняйте лучшие мгновения
Создавайте резервные копии файлов, фотографий и видео на накопителе, который идеально подходит вашему активному стилю жизни.
Достаточно прочный, чтобы брать его с собой в путешествие
Берите этот накопитель с собой — защита от падений с высоты до двух метров* означает, что этот прочный накопитель может выдерживать серьезные испытания.
* По данным собственного тестирования.
Будет сложно обходиться без него
Благодаря прочной резиновой петельке вы можете закрепить накопитель на карабине или ремешке.
Созданный для путешествий
Ограниченная гарантия на 3 года: вы можете быть уверены в надежности накопителя.
Производитель, которому доверяют во всем мире
Создан SanDisk — производителем, устройства которого профессиональные фотографы берут с собой на съемки
Характеристики
- Емкость: 1 ТБ
- Разъем: USB-C
- Скорость последовательного чтения: 800MB/s
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 2
- Гарантия: ограниченная на 3 года
- Габариты: 9.91 x 46.9 x 96.9 мм
- Вес: 40 г
- Рабочая температура: 0°C до 45°C
- Температура хранения: -20°C до 85°C
- Сертификация: CE, FCC, RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS
Комплект поставки
- Диск SanDisk Portable SSD
- Кабель USB-C / USB-A
- Документация
Примечания:
1 ГБ = 1 000 000 000 байт; 1 ТБ = 1 000 000 000 000 байт. Фактически доступный пользователю объем памяти меньше.