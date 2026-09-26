Объектив Samyang MF 35mm f/1.4 ED AS UMC AE Canon EF (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097666
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-26/2
Код товара:УТ-00097666
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-26/2
Код товара: 162666
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
S/n: D112/1246
Комплектация: Объектив, переходник EF-Sony E, бленда, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
S/n: D112/1246
Комплектация: Объектив, переходник EF-Sony E, бленда, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.