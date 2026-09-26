Объектив Samyang MF 35mm f/1.4 ED AS UMC AE Canon EF (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097666 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-26/2 Код товара: УТ-00097666 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-26/2 Код товара: 162666 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

S/n: D112/1246

Комплектация: Объектив, переходник EF-Sony E, бленда, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162666 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

S/n: D112/1246

Комплектация: Объектив, переходник EF-Sony E, бленда, крышки.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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