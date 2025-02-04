Второе поколение Samyang AF 85mm f/1.4 использует ту же оптическую схему, что и первое, но обладает несколькими улучшениями в других областях.

Обновлен внешний вид, объектив стал немного легче (509 г вместо 568 г) и чуть тоньше в диаметре, обновлен привод автофокуса, улучшена защита от пыли и влаги, добавлены новые органы управления. Самым важным из этого является, конечно, обновленный мотор фокусировки: он стал работать и быстрее, и точнее, практически без рыскания. Отлично работают функции слежения по лицу, глазам и так далее. Стоит отметить, что в режиме видеосъемки скорость фокусировки снижается: вероятно, это сделано для более плавного и естественного поведения.

На корпусе появился переключатель M1 / M2, который отвечает за функционал единственного кольца объектива: в одном случае оно отвечает за ручную фокусировку, во втором случае – управляет диафрагмой. Также добавлена безымянная кнопка, чью функцию можно запрограммировать через меню камеры: например, ее можно поставить на активацию автофокуса или, наоборот, на блокировку АФ и так далее.

Оптическую схему менять не стали: Samyang AF 85mm f/1.4 изначально обладал всеми необходимыми данными для качественного портретного объектива. Как можно видеть из графика MTF и примеров снимков, он резкий даже на полностью открытой диафрагме, а также обладает очень приятным рисунком (боке): размытие фона плавное, без резких контуров, без «нервозности». По резкости объектив практически не уступает своему главному и более дорогому конкуренту – Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art. На полностью открытой диафрагме блики от расфокусированных источников света приобретают форму «кошачьих глазок» – это следствие виньетирования, эффект исчезает при небольшом диафрагмировании. Дисторсия практически отсутствует, как и хроматические аберрации.

Корпус объектива, как и у большинства конкурентов, выполнен из пластика. Кольцо фокусировки / диафрагмы – широкое, с ромбовидным рифлением резинового покрытия. Объектив обладает улучшенной влагозащитой: всего 7 уплотнителей надежно защищают корпус от проникновения капель воды и частичек пыли.