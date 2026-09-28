Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Samyang 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-) (б/у)

  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
  • 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097677
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-28/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Samyang 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC Sony E - с.н. EPB15327 (состояние 5-)
УТ-00097677

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-;;
небольшое изменение цвета резинки корпуса.;
Комплектация: крышки, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.