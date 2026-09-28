Объектив Samyang 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00097677 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-28/3 Код товара: УТ-00097677 Артикул: б/у-Н1 К 2026-09-28/3 Samyang 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC Sony E - с.н. EPB15327 (состояние 5-)

УТ-00097677



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-;;

небольшое изменение цвета резинки корпуса.;

Комплектация: крышки, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Samyang 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC Sony E - с.н. EPB15327 (состояние 5-)

УТ-00097677



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-;;

небольшое изменение цвета резинки корпуса.;

Комплектация: крышки, коробка;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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