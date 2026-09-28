Объектив Samyang 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC E-mount (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00097677
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-28/3
Код товара:УТ-00097677
Артикул:б/у-Н1 К 2026-09-28/3
Samyang 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC Sony E - с.н. EPB15327 (состояние 5-)
УТ-00097677
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-;;
небольшое изменение цвета резинки корпуса.;
Комплектация: крышки, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Samyang 24mm f/3.5 T-S AS ED UMC Sony E - с.н. EPB15327 (состояние 5-)
УТ-00097677
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-;;
небольшое изменение цвета резинки корпуса.;
Комплектация: крышки, коробка;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.