Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5) (б/у)

  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
  • 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5)
Код товара:УТ-00097366
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-17/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
S/n: CFP22503
Комплектация: объектив, коробка, передняя крышка, задняя не родная крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.