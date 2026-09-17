Объектив Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS Fish-eye E-Mount (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097366
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-17/3
Код товара:УТ-00097366
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-09-17/3
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
S/n: CFP22503
Комплектация: объектив, коробка, передняя крышка, задняя не родная крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
S/n: CFP22503
Комплектация: объектив, коробка, передняя крышка, задняя не родная крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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