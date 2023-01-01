Описание

Прочная и надежная конструкция корпуса камеры для активного отдыха при любых погодных условиях

Прочный герметичный корпус WG-80 позволяет вести подводную съемку до 2 часов на глубине до 14 метров (JIS Class 8), выдерживает падение с высоты до 1.6 метров*, пылевлагозащищен (JIS Class 6), морозоустойчив до -10°C и способен выдерживать статическую нагрузку до 100 кг**. WG-80 станет надежным спутником как при сложных условиях съемки, так и при суровых погодных условиях. Идеально подходит для съемок в сложных условиях (строительные площадки, промышленные предприятия)

* Измерения проводились согласно оригинальным тестовым стандартам RICOH IMAGING— падение с высоты 2.2 метров на поверхность из прессованной фанеры толщиной 5см – согласно стандарту Method 516.5-Shock MIL-Standard 810F.

** Измерялось согласно оригинальным тестовым стандартам RICOH IMAGING.

Высокое качество изображения

WG-80 оснащена КМОП-сенсором с обратной засветкой, который позволяет получить высококачественное изображение с низкими шумами и высокой скоростью считывания данных. Сочетание сенсора с разрешением приблизительно 16 млн. эффективных пикселей и новейшего процессора гарантирует превосходное высококачественное изображение при съемке с чувствительностью до ISO 6 400. Более того, камера обладает инновационными функциями, к примеру, такими как, Snap mode сшивающей 4 кадра, сделанных в ночное время, в один снимок минимизируя смаз и цифровой шум.

Макро подсветка с шестью светодиодами

Шесть светодиодов, расположенных вокруг объектива и предназначенных для макро-съемки, обеспечивают яркий равномерный свет при включении режима «Цифровой микроскоп»*. Благодаря светодиодной подсветке фотограф невооруженным глазом видит четкое изображение снимаемого объекта на ЖК-мониторе камеры и может без труда выбрать необходимый ракурс съемки. Функция "Светодиодной вспышки" (Instant Illumination Enhance function) позволяет одновременно со спуском затвора повысить освещенность снимаемого объекта для минимизации смаза из-за дрожания камеры или объекта в момент съемки. Кроме того, светодиодная подсветка помогает сделать селфи (в режиме Автопортрет), подтверждая факт фокусировки на лице, а также она позволяет использовать камеру в качестве фонарика.

Видеосъемка Full HD

Ricoh WG-80 обеспечивает высококачественную видеосъёмку с разрешением Full HD (формат сжатия H.264), что позволяет пользователю получать, продолжительные видеоролики с разрешением 1920 x 1080 пикселей при частоте 30 к/c (соотношение сторон кадра 16:9). Также есть режим высокоскоростной записи* для замедленного воспроизведения и функция интервальной съемки. Режимы видеосъемки и подводной видеосъемки обладают возможностью активации функции Shake Reduction, которая компенсирует смещение изображения, вызванное дрожанием камеры, для получения красивой картинки без смаза. Для просмотра отснятого материала на внешних устройствах камера снабжена HDMI выходом (Тип D).

* При выборе этой функции размер записываемого видео ограничивается: 1280х720 пикселей.

Настройка яркости ЖК-экрана

Яркость ЖК-дисплея регулируется в зависимости от условий съемки для облегчения и удобства визирования во время съемки. Также камера оснащена ЖК-монитором с антибликовым покрытием с регулируемым уровнем яркости, сконструированным для съемок на открытом воздухе, яркость которого легко регулируется до необходимого уровня: светлее – для съемки при ярком солнечном свете, темнее – для ночной съемки.

Множество режимов для различных сюжетов: 25 режимов съемки на выбор

Камера оснащена большим количеством сюжетов практически для любого жанра съемки, включая в себя «Авторежим» , автоматически идентифицирующий объект съемки и автоматически подбирает оптимальный режим. Режим «Пейзаж» подчеркнет сочность зеленой листвы и прозрачную глубину синего неба. Режим «Пляж и снег» наилучшим образом отразит яркие пляжи и снежные горы соответственно. А режим «Спорт» позволит получать эффектные резкие кадры с быстродвижущимися объектами без смаза. Зеленый режим в дополнение к вышеуказанным режимам съемки позволяет восстановить настройки по умолчанию.

Специальный режим для подводной съемки

Разработанный специально для подводной съемки, режимы «Подводное фото» и «Подводное видео» WG-80 уменьшают синий оттенок, который так часто наблюдается на снимках, сделанных под водой, и эффективно регулирует контрастность для компенсации рассеянного подводного света. Программа управления диафрагмой и скоростью затвора в этих режимах оптимизирована таким образом, чтобы максимально исключить смазывание объектов при съемке под водой.

Одно нажатие = два изображения Flash Off / Flash On

Снимая в этом режиме, при каждом нажатии кнопки спуска вы получаете два кадра: с вспышкой и без. Режим позволяет не задумываться о настройках и сконцентрироваться на ваших впечатлениях и съемке, когда вы находитесь под водой.

* Функция доступна в режиме подводной съемки.

Делайте потрясающие макрофотографии в улучшенном режиме цифрового микроскопа

С освещением, обеспечиваемым шестью светодиодами, расположенными вокруг объектива, режим цифрового микроскопа поддерживает супермакросъемку. При размере изображения по умолчанию 2M WG-80 предлагает 6,6-кратное увеличение для получения потрясающих результатов, которые выглядят практически, как полученные с помощью микроскопа.Теперь вы можете выбирать размер записываемого изображения: от 2 Mб (1920 x 1080), подходящего для увеличения цифрового изображения, до максимального изображения 12 Mб (16: 9) (4608 x 2592), которое подойдет для печати или вырезки необходимой детали в высоком разрешении для последующего использования.

Светодиодные лампы загораются автоматически даже во время обычной макросъемки, гарантируя, что ваш объект всегда будет хорошо освещен. Одна из привлекательных сторон серии WG заключается в том, что она позволяет снимать с расстояния всего 1 см, что позволяет вам подойти к объекту гораздо ближе, чем зеркальная камера или камера смартфона.

* Максимальный зум составляет 6,6× (комбинированный оптический и цифровой зум) при размере изображения по умолчанию 2M, 1,8× (оптический зум) при размерах 4M, 5M и 12M.

Улыбнитесь, вас снимают в режиме «Лови улыбку»!

Режим активирует автоматический спуск затвора при обнаружении камерой улыбки (при съемке в режиме портрета). Если при съемке человек в кадре моргнул, вы увидите предупреждение