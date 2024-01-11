Компактная камера класса High-End для съемки панорамных изображений 360° RICOH THETA Z1 с расширенным объемом внутренней памяти гарантирует исключительное качество панорамного изображения разрешением 23 Мп. (6720 x 3360 пикселей), обладает уникальными возможностями кастомизации и позволяет с легкостью применять панорамную съемку 360° в различных сферах бизнеса, образования, науки или развлечения.

Два 1-дюймовых КМОП-сенсора

Флагман оснащен одним из самых больших сенсоров в сегменте компактных панорамных камер 360°: двумя 1-дюймовыми КМОП-сенсорами с обратной засветкой с разрешением приблизительно 20 эффективных мегапикселей каждый, что позволяет получать высококлассное изображение, эквивалентное 23 Мп. Более того, увеличенный физический размер сенсоров позволил вести эффективную съемку даже при ISO 6400 и, что особенно важно, в ночное время и в темных помещениях.

Процессор Qualcomm’s Snapdragon

Высокопроизводительный процессор Qualcomm’s Snapdragon обеспечивает высокую скорость обработки данных и значительно увеличенную скорость переноса сделанных изображений 360°.

Новый оптический блок

Флагман серии THETA был разработан c упором именно на качество оптики и обработки изображений, вобрав многолетний опыт компании в создании выдающейся фототехники. Специально разработанный компактный оптический блок, благодаря уникальной технологии тройного преломления света, позволил поместить два увеличенных сенсора в тонком корпусе глубиной всего 24 мм.

Широкий спектр новых режимов съемки

Механизм выбора значения диафрагмы позволяет установить F2.1, F3.5, или F5.6. Например, при съемке с избытком освещения камера может прикрыть диафрагму, увеличив разрешение и резкость. К тому же новый оптический блок лучше справляется с бликами, переотражениями и устраняет хроматические аберрации.

Запись видео 360° в формате 4K с трех-осевой стабилизацией последнего поколения

RICOH THETA Z1 записывает панорамное видео 360° высокого качества в формате 4K (3840x1920 пикселей, 30 кадров в секунду) с трех-осевой стабилизацией с компенсацией вращения. Для большего удобства были добавлены режимы приоритета диафрагмы (Av), приоритета выдержки (Tv), приоритета чувствительности ISO (ISO); а также видеосъмка с ручными настройками (M).

Запись изображений 360° в формате RAW для профессиональной постобработки

Помимо записи изображений в формате JPEG, RICOH THETA Z1 поддерживает формат Adobe® DNG (RAW). Выпущено бесплатное приложение для Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC - RICOH THETA Stitcher. После обработки файлов, записанных в формате RAW, плагин может быть использован для склеивания плоской панорамы в единое панорамное изображение 360° с невидимой зоной склейки. Настройки коррекции горизонта (как и коррекция других направлений) и размер зоны склейки могут быть изменены на усмотрение пользователя. Таким образом, для изображений 360° теперь стала доступна профессиональная постобработка.

Алгоритм обработки изображения и широкий спектр режимов съемки для получения фотографий 360° исключительного качества

Пересмотренные алгоритмы расчета экспозиции и эффективная работа шумоподавления позволяют получать качественные панорамные изображения как на высоких, так и на низких ISO. Более того, компенсация динамического диапазона (DR) автоматически работает и в стандартном режиме съемки, устраняя потерю деталей в тенях и пересветы, что особенно эффективно на высококонтрастных сценах. Также в THETA Z1 доступны режим съемки в HDR, интервальная мультиэкспозиция для красивых пейзажей со следами звезд, и мульти-брекетинг, позволяющий вести съемку с 19 различными настройками.

Прямые видеотрансляции 360 4К

Поддержка панорамных видеотрансляций 360° высокого качества в формате 4K.

4-канальный микрофон для объемной звукозаписи 360°

Камера оснащена 4-канальным микрофоном для объемной звукозаписи 360° с сохранением информации об ориентации источника звука (пространственное аудио). Мультинаправленный микрофон записывает звук не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскостях, что делает возможным последующую склейку видео и аудио дорожек с реалистичным отражением источников звука и достоверное воспроизведение записанного звука именно в том виде, в каком он был направлен при записи. Например, оглянувшись в VR-шлеме при просмотре 360° видео, можно без труда определить источник звука, а громкость будет зависеть от направления «взгляда» в сфере в конкретный момент просмотра. Таким образом, достигается потрясающий эффект присутствия и реалистичность при просмотре в формате VR или при демонстрации видео 360° на совместимых мониторах.

Компактный корпус с OLED-дисплеем

Камера оснащена легким и прочным корпусом из магниевого сплава, который обеспечивает надежность при сложных условиях съемки и обладает приятной на ощупь текстурой отделки корпуса. Несмотря на большой сенсор, увеличенную мощность и количество дополнительных функций, камера осталась максимально компактной. На корпус добавлены OLED-дисплей диагональю 2,36 см и кнопка функций Fn для удобного управления камерой и проверки настроек и параметров камеры (включая число доступных кадров и экспорежим).

Прямая съемка из приложения Google Street View

Прямая съемка из приложения Google Street Vew. Камеры RICOH THETA являются рекомендованным оборудованием для съемки панорамных изображений и являются сертифицированной камерой Google Street Mobile Ready.

Готовое решение для съемки недвижимости

Простое и удобное создание высококачественных 3D-туров. THETA Z1 совместима со всеми популярными сервисами создания виртуальных туров. Камера успешно применяется в сфере недвижимости, съемки салонов автомобилей, в туризме, торговле и сфере развлечений.

Панорамная съемка 360° строительных и промышленных объектов

Панорамная съемка 360° позволяет отслеживать любые строительные, промышленные и технические процессы на различных объектах, но и возвращаться к архиву в любое время. Например, при помощи бесплатного плагина Holobuilder у вас появляется возможность подключать неограниченное количество панорамных камер на любых стратегически важных точках и отслеживать производственные процессы в формате 360. Пример тура, снятого на Z1, можно посмотреть здесь.

VR с RICOH THETA - это просто!

Простой процесс создания высококачественного VR, AR контента (получение изображения высокого разрешения одним нажатием): от виртуальных экскурсий до демонстрации уникальных процессов, мероприятий или сложнодоступных и опасных производственных удаленных объектов. Незаменимый инструмент для создания обучающегоконтента. Специальные сервисы упрощают создание контента для дополненной реальности (AR). Например, сервис ADOBE AERO помогает легко создавать AR-контент при помощи камер RICOH THETA.

THETA+ Приложение для редактирования и мгновенного размещения в соцсетях

Используйте бесплатное фирменное приложение THETA+ для простого и удобного редактирования панорамных изображений 360.

Добавляйте фильтры, забавные стикеры, текст и эффекты для впечатляющих изображений.

Размещайте в соцсетях и делитесь в мессенджерах напрямую.

Уникальная возможность расширения функционала камеры благодаря плагинам и запланированным обновлениям ПО

RICOH THETA Z1 позволяет значительно расширять функционал устройства за счет фирменных и пользовательских приложений-плагинов, адаптирующих камеру под дополнительные задачи или варианты использования. Благодаря партнерской программе RICOH THETA Plug-in Partner Program разработчики могут свободно воплощать свои идеи и наделять устройства новыми возможностями с помощью приложений. В данный момент на сайте pluginstore.theta360.com для свободного скачивания доступны такие плагины, как прямая панорамная видеотрансляция 360° 4K по Wi-fi (без использования ПК), WEB-API автоматическая загрузка изображений и видео в интернет через роутер, дистанционный просмотр панорамных изображений и видео напрямую с камеры на совместимых ТВ и мониторах, и многие другие.