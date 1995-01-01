RICOH GR IV HDF – специальная версия камеры GR IV, оснащенная фильтром HDF (Highlight Diffusion Filter) для создания снимков с художественным эффектом рассеянного света и мягкой тональностью. GR IV HDF сохраняет все главные преимущества базовой модели — исключительное качество изображения, отзывчивость и компактность. Дополнительно встроенный фильтр HDF* расширяет творческие возможности фотографа, позволяя легко переключаться между чёткими резкими снимками и мягкими изображениями с эффектом рассеивания света в ярких областях кадра. Внешне камера отличается тем, что кнопка спуска окрашена в серебристо-серый цвет, более светлый относительно остального корпуса.

* заменяет собой фильтр ND4.

Благодаря подключаемому фильтру HDF, GR IV позволяет фотографу добиться той удивительной мягкости картинки, которая была столь характерна для классической плёночной фотографии. В сочетании с внутрикамерной функцией «Cinema», доступной в разделе [Управление изображением], конечное изображение становится ещё более выразительным.

Действие HDF фильтра по своему характеру больше всего напоминает популярные Mist и Black Mist светофильтры: вокруг источников света формируются мягкие светящиеся ореолы, а яркие участки немного приглушаются, как если бы съемка велась в легкий туман (см. примеры фотографий). Фильтр включается и отключается одним нажатием кнопки.

Ниже приводится описание стандартной версии GR IV:

Исключительное качество изображения высокого разрешения

Наиболее четкое и резкое изображение за всю историю существования GR. Специально разработанный для GR IV компактный объектив с фокусным расстоянием 18.3мм и постоянной светосилой F2.8 обеспечивает исключительное качество изображения. Сверхкомпактная светосильная оптическая схема представляет собой семь элементов в пяти группах с использованием асферических линз и линз из низкодисперсного стекла, что позволяет получать высококонтрастные изображения с высокой детализацией по всему полю кадра и свести к минимуму искажения и хроматические аберрации. Также сведены к минимуму паразитные отражения при съемке в условиях слабой освещенности или контрового света.

Новый высокопроизводительный процессор GR ENGINE 7

Сочетание нового высокопроизводительного процессора GR ENGINE 7 и отдельного графического ускорителя гарантирует высокую скорость обработки и проработки данных, что особенно важно при отображении даже самых лёгких тоновых переходов. GR IV способен записывать изображения в формате RAW с глубиной 14 бит.

Система гибридного автофокуса Hybrid AF с минимальным временем запуска и быстрым автофокусом

В GR IV время запуска составляет примерно 0,6 сек. – это самый быстрый показатель за всю историю серии GR. Такое сочетание также сокращает время, необходимое для переключения в режим макросъемки и сложения объектива, что значительно расширяет возможности камеры для быстрой съемки. Механизм управления светосильным объективом камеры и высокая скорость считывания данных с сенсора также обеспечивают высокую скорость фокусировки и повышают её точность. Скорость фазовой фокусировки в условиях низкой освещенности, точность и зона покрытия также были оптимизированы, что значительно улучшило общую производительность автофокуса GR IV по сравнению с предыдущими моделями серии.

Фирменный механизм 5-осевой стабилизации Shake Reduction

Благодаря оригинальному встроенному механизму подавления вибраций GR IV эффективно компенсирует дрожание фотокамеры во время срабатывания затвора. 5-осевая стабилизация сводит к минимуму неблагоприятные эффекты, вызываемые дрожанием камеры, и компенсирует целых 6 ступеней экспозиции.

* 6 ступеней по средней части кадра и 4 ступени по краям, в соответствии со стандартами CIPA 2024 года.

Интуитивное управление и быстрый выбор режима экспозиции

Если режим экспозиции фотокамеры установлен в Program AE, GR IV поддерживает новую функцию автоматического выбора Program Auto Ex, которая позволяет фотографу мгновенно переключать режим экспозиции простым поворотом переднего электронного регулятора в положение приоритета диафрагмы AE или заднего электронного регулятора в положение приоритета выдержки. К числу выбираемых режимов экспозиции также добавлен режим приоритета расстояния (Snap Distance-Priority AE). Этот новый режим позволяет фотографу делать снимки с увеличенной глубиной резкости. Он основан на расчёте оптимального расстояния фокусировки для усиления визуального эффекта большой глубины резкости.

Компактнее предшественников

Компактный, тонкий и функциональный корпус GR IV был тщательно переработан для ещё большего удобства съёмки. Он стал тоньше, чем у других моделей серии GR, но при этом обеспечивает надёжную фиксацию камеры в руках, а выступ под большой палец на задней панели камеры добавляет надежности хвату. Расположение кнопок управления было изменено, а диск переключения режимов (ADJ) был заменён на крестообразную раскладку клавиш для большего удобства управления. Корпус GR IV изготовлен из лёгкого и прочного магниевого сплава, что обеспечивает долговечность и надёжность камеры.

Новый 25,7 Мп CMOS-сенсор формата APS-C с обратной засветкой

В GR IV установлены новый 25,7 Мп CMOS-сенсор формата APS-C с обратной засветкой (BSI), обеспечивающий более высокую чувствительность и снижение уровня шумов, а также усовершенствованный модуль обработки изображений GR ENGINE 7. Это позволило добиться высокой разрешающей способности и улучшить воспроизведение насыщенных цветов. Камера также оснащена акселератором, предназначенным для оптимизации изображения с высоким соотношением сигнал/шум, что позволило увеличить максимальную чувствительность до значения ISO 204800.

Функция Image Control - добавьте настроения кадру

Image Control позволяет сделать финальную редакцию изображения стандартной и удобной операцией, не требующей дополнительных усилий. В дополнение к 12 обычным режимам Image Control, GR IV теперь имеет новый режим Cinema с выбором жёлтого или зелёного тонирования изображения. Он позволяет фотографу привнести ретро-атмосферу в свои снимки. В дополнение к основным параметрам, таким как насыщенность, оттенок, тональность, контрастность и зернистость, * новый режим позволяет настроить два других параметра — яркость и сила эффекта, что позволяет создавать ещё более визуально разнообразные фотографии. Пользовательские настройки изображения можно сохранить в меню камеры.

* Пользовательские режимы изображения: монотонное, мягкое монотонное, жёсткое монотонное, высококонтрастное чёрно-белое, негативная пленка, позитивная пленка, Cinema (желтый), Cinema (зелёный).

ЖК-дисплей высокой чёткости с отличной видимостью на открытом воздухе

GR IV оснащена 3-дюймовым ЖК-дисплеем высокой чёткости с разрешением приблизительно 1 037 000 пикселей. Технология без воздушного зазора, при которой между сенсорной панелью дисплея и защитным армированным стеклом находится специальный полимер, эффективно уменьшает отражение и рассеивание света и улучшает видимость при съёмке на открытом воздухе. Функция настройки яркости дисплея обеспечивает отличную видимость как при ярком освещении на улице, так и в тёмных помещениях. Эта функция также включает новую настройку, которая автоматически регулирует уровень яркости дисплея в зависимости от условий освещения.

Уникальная кастомизация и эргономика

Кастомизация функций, назначаемых для переднего и заднего электронных дисков и на кнопку коррекции экспозиции в выбранном режиме экспозиции (в дополнение к настройке функций, назначаемых на диск ADJ и кнопку Fn).

Улучшенная система очистки матрицы

На УФ/ИК-фильтр, расположенный перед КМОП-сенсором, в дополнение к обычному механизму ультразвуковой вибрации для очистки матрицы от грязи, нанесено новое антистатическое покрытие. Оно улучшает эффективность удаления пыли с помощью механизма DR II (Dust Removal II). Кроме того, поскольку складной тубус объектива теперь выезжает на меньшее расстояние при включении, снижается вероятность засасывания пыли внутрь корпуса.

Характеристики