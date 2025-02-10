Компактный фотоаппарат Ricoh GR IV
Товар не найден
Характеристики
Описание
Исключительное качество изображения высокого разрешения
Наиболее четкое и резкое изображение за всю историю существования GR. Специально разработанный для GR IV компактный объектив с фокусным расстоянием 18.3мм и постоянной светосилой F2.8 обеспечивает исключительное качество изображения. Сверхкомпактная светосильная оптическая схема представляет собой семь элементов в пяти группах с использованием асферических линз и линз из низкодисперсного стекла, что позволяет получать высококонтрастные изображения с высокой детализацией по всему полю кадра и свести к минимуму искажения и хроматические аберрации. Также сведены к минимуму паразитные отражения при съемке в условиях слабой освещенности или контрового света.
Новый высокопроизводительный процессор GR ENGINE 7
Сочетание нового высокопроизводительного процессора GR ENGINE 7 и отдельного графического ускорителя гарантирует высокую скорость обработки и проработки данных, что особенно важно при отображении даже самых лёгких тоновых переходов. GR IV способен записывать изображения в формате RAW с глубиной 14 бит.
Система гибридного автофокуса Hybrid AF с минимальным временем запуска и быстрым автофокусом
В GR-IV время запуска составляет примерно 0,6 сек. – это самый быстрый показатель за всю историю серии GR. Такое сочетание также сокращает время, необходимое для переключения в режим макросъемки и сложения объектива, что значительно расширяет возможности камеры для быстрой съемки. Механизм управления светосильным объективом камеры и высокая скорость считывания данных с сенсора также обеспечивают высокую скорость фокусировки и повышают её точность. Скорость фазовой фокусировки в условиях низкой освещенности, точность и зона покрытия также были оптимизированы, что значительно улучшило общую производительность автофокуса GR IV по сравнению с предыдущими моделями серии.
Фирменный механизм 5-осевой стабилизации Shake Reduction
Благодаря оригинальному встроенному механизму подавления вибраций GR IV эффективно компенсирует дрожание фотокамеры во время срабатывания затвора. 5-осевая стабилизация сводит к минимуму неблагоприятные эффекты, вызываемые дрожанием камеры, и компенсирует целых 6 ступеней экспозиции.
* 6 ступеней по средней части кадра и 4 ступени по краям, в соответствии со стандартами CIPA 2024 года.
Интуитивное управление и быстрый выбор режима экспозиции
Если режим экспозиции фотокамеры установлен в Program AE, GR IV поддерживает новую функцию автоматического выбора Program Auto Ex, которая позволяет фотографу мгновенно переключать режим экспозиции простым поворотом переднего электронного регулятора в положение приоритета диафрагмы AE или заднего электронного регулятора в положение приоритета выдержки. К числу выбираемых режимов экспозиции также добавлен режим приоритета расстояния (Snap Distance-Priority AE). Этот новый режим позволяет фотографу делать снимки с увеличенной глубиной резкости. Он основан на расчёте оптимального расстояния фокусировки для усиления визуального эффекта большой глубины резкости.
Компактнее предшественников
Компактный, тонкий и функциональный корпус GR IV был тщательно переработан для ещё большего удобства съёмки. Он стал тоньше, чем у других моделей серии GR, но при этом обеспечивает надёжную фиксацию камеры в руках, а выступ под большой палец на задней панели камеры добавляет надежности хвату. Расположение кнопок управления было изменено, а диск переключения режимов (ADJ) был заменён на крестообразную раскладку клавиш для большего удобства управления. Корпус GR IV изготовлен из лёгкого и прочного магниевого сплава, что обеспечивает долговечность и надёжность камеры.
Новый 25,7 Мп CMOS-сенсор формата APS-C с обратной засветкой
В GR IV установлены новый 25,7 Мп CMOS-сенсор формата APS-C с обратной засветкой (BSI), обеспечивающий более высокую чувствительность и снижение уровня шумов, а также усовершенствованный модуль обработки изображений GR ENGINE 7. Это позволило добиться высокой разрешающей способности и улучшить воспроизведение насыщенных цветов. Камера также оснащена акселератором, предназначенным для оптимизации изображения с высоким соотношением сигнал/шум, что позволило увеличить максимальную чувствительность до значения ISO 204800.
Функция Image Control - добавьте настроения кадру
Image Control позволяет сделать финальную редакцию изображения стандартной и удобной операцией, не требующей дополнительных усилий. В дополнение к 12 обычным режимам Image Control, GR IV теперь имеет новый режим Cinema с выбором жёлтого или зелёного тонирования изображения. Он позволяет фотографу привнести ретро-атмосферу в свои снимки. В дополнение к основным параметрам, таким как насыщенность, оттенок, тональность, контрастность и зернистость, * новый режим позволяет настроить два других параметра — яркость и сила эффекта, что позволяет создавать ещё более визуально разнообразные фотографии. Пользовательские настройки изображения можно сохранить в меню камеры.
* Пользовательские режимы изображения: монотонное, мягкое монотонное, жёсткое монотонное, высококонтрастное чёрно-белое, негативная пленка, позитивная пленка, Cinema (желтый), Cinema (зелёный).
ЖК-дисплей высокой чёткости с отличной видимостью на открытом воздухе
GR IV оснащена 3-дюймовым ЖК-дисплеем высокой чёткости с разрешением приблизительно 1 037 000 пикселей. Технология без воздушного зазора, при которой между сенсорной панелью дисплея и защитным армированным стеклом находится специальный полимер, эффективно уменьшает отражение и рассеивание света и улучшает видимость при съёмке на открытом воздухе. Функция настройки яркости дисплея обеспечивает отличную видимость как при ярком освещении на улице, так и в тёмных помещениях. Эта функция также включает новую настройку, которая автоматически регулирует уровень яркости дисплея в зависимости от условий освещения.
Уникальная кастомизация и эргономика
Кастомизация функций, назначаемых для переднего и заднего электронных дисков и на кнопку коррекции экспозиции в выбранном режиме экспозиции (в дополнение к настройке функций, назначаемых на диск ADJ и кнопку Fn).
Улучшенная система очистки матрицы
На УФ/ИК-фильтр, расположенный перед КМОП-сенсором, в дополнение к обычному механизму ультразвуковой вибрации для очистки матрицы от грязи, нанесено новое антистатическое покрытие. Оно предотвращает появление пятен и улучшает эффективность удаления пыли с помощью механизма DR II (Dust Removal II).
Ускоренное время старта до 0,6 секунд
Ускоренное до 0,6 с время «холодного» старта делает камеру даже более быстрой и отзывчивой, чем предшественники. С GR IV вы не упустите ни одного момента!
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|нет
|Объектив:
|18.3 мм (эквивалент 28 мм в 35 мм); 7 элементов в 5 группах (3 асферических элемента)
|Стабилизатор изображения:
|5-осевая стабилизация на основе сдвига матрицы Shake Reduction 14 бит (RAW)
|Диаметр светофильтра:
|установка светофильтров 49 мм возможна через адаптер GA-3 (продается отдельно)
|Матрица
|Датчик изображения:
|CMOS BSI (с обратной засветкой) 23.5 х 15.6 мм (APS-C)
|Число эффективных пикселей:
|25,74 Мп
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 100 - 204800
|Процессор
|Процессор:
|GR Engine 7
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|цифровой телеконвертер: 35 мм, 50 мм
|Формат файла:
|JPEG, DNG, 14 бит
|Баланс белого:
|авто, 8 предустановок, установка температуры в К
|Серийная съемка:
|есть
|Цветовое пространство:
|sRGB, Adobe RGB
|Автоспуск:
|2 / 10 секунд
|Размер фотоизображения:
|(3:2) 6192 x 4128
|Интервальная съемка:
|есть (встроенный интервалометр)
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|Full HD 60p
|Разрешение видеозаписи:
|1920x1080
|Формат видеозаписи:
|MOV (MPEG－4 AVC / H.264)
|Продолжительность видео:
|25 минут или 4 Гб, что наступит раньше
|Формат записи звука:
|стерео
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|1/4000 - 30 с, длительная по таймеру: до 20 мин., выдержка от руки (Bulb)
|Замер экспозиции:
|TTL многосегментный экспозамер, центро-взвешенный экспозамер, точечный экспозамер, замер по светлым областям
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|фото: от +5 до -5 EV с шагом 1/3 EV
|Брекетинг экспозиции:
|есть, от +/- 1/3 до +/- 5 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридная фокусировка: фазовая + по контрасту, зональный, точечный, следящий, обнаружение лиц и глаз, Snap предустановка (0.3, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5, 5 м, ∞), ограничитель мин. и макс. дистанции, макро прибл. от 6 см
|Ручная фокусировка:
|есть
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак для вспышек Pentax / Ricoh и других совместимых, X-синхронизация 1/4000 с. (центральный затвор)
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3" (7,6 см) цветной ЖК-экран типа TFT (3:2) сенсорный, прибл. 1 037 000 пикселей
|Видоискатель:
|нет
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|microSD, microSDHC, microSDXC (UHS-I), 1 слот
|Связь с компьютером:
|USB-C
|Встроенная память:
|53 ГБ
|Беспроводное соединение:
|2,4 / 5 ГГц Wi-Fi 6 (802.11 a x), Bluetooth 5.3
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор DB-120, около 250 снимков по стандарту CIPA, зарядка и постоянное питание по USB
|Физические характеристики
|Вес:
|262 г (с аккумулятором и картой памяти), 228 г (только корпус)
|Размеры:
|109,4 x 61,1 x 32,7 мм (исключая выступы)
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|сентябрь 2025 г
|Сайт производителя:
|http://www.ricoh-imaging.ru
|Комплектация:
|аккумулятор, USB кабель, ремешок на запястье, кольцо для объектива, крышка "горячего башмака", гарантийный талон, инструкция
|Страна производства
|Страна производства:
|Китай