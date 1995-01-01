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Фотоаппарат Ricoh GR IIIx HDF был создан на основе оригинального RICOH GR IIIx. Ключевым отличием является замена встроенного ND4 фильтра на новый светофильтр HDF. Этот фильтр создает свечение (гало) вокруг источников света (или бликов от них), а также мягкое размытие светлых областей кадра, при этом общая резкость кадра не снижается. При умелом применении и грамотной композиции кадра это добавляет снимку мечтательное настроение или же создает эффект ностальгического воспоминания о прошлом. Смягчение контраста также вызывает ощущение, будто съемка производилась на фото- или кинопленку. Фильтр подключается и отключается одним нажатием, физически он располагается в одном блоке с диафрагмой, которая в этой камере также выполняет функцию лепесткового затвора.

Кроме того, пользователь теперь может задать до трех настроек баланса белого в качестве базового баланса белого. Для базового баланса белого доступна тонкая настройка. Наконец, появилась функция Zone Select AF, которая автоматически устанавливает фокус в наиболее подходящей точке области изображения после того, как пользователь смещает зону фокусировки 3x3 в нужную сторону. Эти 2 нововведения будут доступны и владельцам обычных камер Ricoh GR III с новым обновлением программного обеспечения.

Остальные отличия носят скорее декоративный характер: цвет спусковой кнопки изменен на серебристо-серый, она немного выделяется на темном корпусе, а кнопка Fn на задней панели по умолчанию привязана на включение/выключение HDF-фильтра.

Фотоаппараты семейства GR III интересны прежде всего уникальной компактностью: ни одна другая современная камера с матрицей размера APS-C не обладает таким маленьким корпусом со складным, выезжающим при включении объективом. GR III является по-настоящему карманной камерой, что позволяет вам носить ее с собой постоянно. Второе преимущество, исходящее из первого – GR IIIx не воспринимается окружающими как «серьезная», профессиональная камера. Это позволяет фотографу сохранить неформальный, расслабленный характер общения с героями его снимков или же вовсе оставаться незамеченным. При этом снимки GR III обладают высоким качеством изображения: крупная матрица обеспечивает низкий уровень шума и широкий динамический диапазон, а качественный объектив – высокую резкость и контраст. Имеется встроенный стабилизатор изображения. Наконец, GR IIIx обладает всей эргономикой «нормального» фотоаппарата, с небольшим выступом для пальцев, позволяющим крепко удерживать камеру одной рукой, и с физическими кнопками / дисками управления, обеспечивающими быстрый доступ к основным функциям и настройкам. Этим он радикально отличается от современных смартфонов, при съемке на которые вы можете случайно коснуться экрана, сбив фокус, а то и вовсе закрыв приложение. Лепестковый затвор камеры срабатывает исключительно тихо, а функция Snap Focus позволяет вам задать определенную дистанцию фокусировки (допустим, 2 метра), которая будет устанавливаться практически мгновенно, одним нажатием кнопки – крайне полезная вещь, когда вы снимаете навскидку или вообще вслепую.

Серия GR III имеет 2 основных модели: собственно GR III с широкоугольным объективом 28мм f/2.8 и GR IIIx со стандартным объективом 40mm f/2.8. По сути, камеры отличаются только углом обзора: у GR III он шире, камера лучше подходит для панорамных снимков и съемки людей в полный рост, а GR IIIx лучше подходит для портретов с размытием фона. Не знаете, какой выбрать? Берите оба.

Ниже приводим техническое описание стандартного Ricoh GR IIIx от производителя:

Специально разработанный для RICOH GR IIIx компактный объектив с фокусным расстоянием 26.1мм и постоянной светосилой F2.8 обеспечивает исключительное качество изображения. В отличие от предшественников серии GR, которые были оснащены объективом 18,3мм (28 мм в эквиваленте 35мм) для широкого угла обзора, объектив GR IIIx обеспечивает стандартный угол обзора 40 мм (в эквиваленте 35 мм), обеспечивая изображения с более естественным углом обзора, свойственным человеческому глазу и более реалистичным ощущением глубины резкости для совершенно иного взгляда на street-фотографию.

Оптическая схема нового объектива включает в себя два асферических элемента и формирует превосходное, контрастное и резкое изображение с реалистичной цветопередачей, что, в сочетании со сведенными к минимуму хроматическими аберрациями и дисторсией, позволяет получить наиболее четкое и резкое изображение даже при контровом освещении. Камера также оснащена режимом макро с минимальной дистанцией фокусировки всего 12 см. В сочетании со стандартным фокусным расстоянием это позволяет снимать крупные планы с естественной перспективой и красивым эффектом фонового расфокуса. Девятилепестковая диафрагма обеспечивает естественное, красивое боке и художественную зону нерезкости с превосходной игрой света вне зоны фокуса, даже при частично прикрытой диафрагме.

Исключительное качество изображений высокого разрешения

Фотокамера GR IIIx оснащена новым большим КМОП-сенсором формата APS-C (приблизительно 24.24 эффективных мегапикселей), созданного без встроенного первичного сглаживающего (АА) фильтра, и новым высокопроизводительным процессором GR ENGINE 6 для увеличения резкости и микроконтраста, что гарантирует сверхвысокое разрешение с богатыми градациями цвета и полутонов. Отдельный графический ускоритель гарантирует высокую скорость обработки и проработки данных, что особенно важно при отображении даже самых легких тоновых переходов. GRIIIx способен записывать изображения в формате RAW с глубиной 14 бит. А также значительно увеличивает эффективность работы системы шумоподавления, позволяя получать снимки высокого разрешения без артефактов и зернистости на значениях чувствительности вплоть до ISO102 400.

Система гибридного автофокуса HybridAF для быстрой, точной и отзывчивой фокусировки

Камера GRIIIx оснащена новой фирменной гибридной системой автофокуса. Сочетание контрастной и фазовой систем представляет собой инновационное решение, которое берет лучшее от каждого типа фокусировки для получения быстродействующего и высокоточного автофокуса. Во время съемки с автофокусировкой эта система автофокусировки точно определяет лицо или глаз объекта*, фокусируется на нем и указывает положение фокусировки на ЖК-дисплее с помощью рамки автофокусировки. Когда камера распознает несколько лиц, она автоматически отличает главный объект от второстепенного и указывает это на рамке фокусировки. Фотографы также могут изменить основной объект с помощью простого сенсорного экрана.

* Обновление ПО для RICOHGRIII будет опубликовано в ближайшее время. Для использования данной функции пользователи GRIII должны обновить ПО.

Фирменный механизм Shake Reduction

Трехосевая система стабилизации матрицы не только компенсирует классическую «шевеленку» в горизонтальной и вертикальной плоскостях, но и компенсирует сотрясения иного происхождения, с эффективностью до 4 ступеней экспозиции*. Оригинальный механизм стабилизации изображения SR (Shake Reduction), основанный на сдвиге матрицы, был значительно улучшен для оптимальной компенсации сотрясений камеры при нажатии кнопки спуска, что позволяет значительно расширить возможности ручной съемки. Функция автоматической коррекции горизонта позволит делать снимки не отвлекаясь на выравнивание кадра в случаях, когда это необходимо.

* По стандартам CIPA

Встроенный эмулятор сглаживающего АА-фильтра* для минимизации появления муара и ложной цветопередачи

Для минимизации этих редко встречающихся эффектов в процессе экспонирования происходят микроскопические колебания матрицы на субпиксельном уровне. Это позволяет фотографу выбирать желаемый визуальный эффект в зависимости от художественного замысла – либо сглаживающий эффект посредством включения эмулятора, либо сверхвысокую резкость за счет отсутствия физического АА-фильтра в конструкции матрицы.

* Наиболее эффективная работа эмулятора – при скорости спуска затвора не более 1/1000 сек.

Компактный эргономичный корпус, оптимизированный под управление одной рукой

Несмотря на наличие большого сенсора формата APS-Cи более длинное фокусное расстояние GRIIIх спроектирован исключительно компактным и функциональным. Таким образом, обеспечивается одна из уникальных особенностей серии GR: способность помещаться практически в любой карман и быть всегда под рукой, в любой момент готовой зафиксировать внезапный кадр. GRIIIх готова стать вашим верным попутчиком в городских приключениях или путешествиях: ускоренное время старта 0.8 с, селекторы управления, удобно расположенные по соседству с кнопкой меню, интуитивное управление тач-скрином.

Все это сделано для максимального удобства управления, ведь, объединяя превосходную эргономику, повышенную отзывчивость и скорость работы, мы получаем идеальный инструмент стрит-фотографа, который не позволит упустить неожиданные и неповторимые моменты. Несмотря на компактность, корпус из высокопрочного магниевого сплава исключительно надежен для различных условий съемки и прекрасно подходит для частого использования. Более того, инженеры RicohImaging много времени уделили поиску идеального покрытия корпуса, которое обеспечит благородный вид камеры несмотря на долгие годы использования.

Сенсорный ЖК-монитор с интуитивным управлением

GRIIIх оснащена специально созданным 3-дюймовым ЖК- монитором высокого разрешения (приблизительно 1 037 000 пикселей) с сенсорным управлением. Впервые в истории GR, новая модель оснащена сенсорным монитором для интуитивного управления настройками и функциями камеры: сдвиг рамки автофокуса, навигация по меню камеры, увеличение или перемещение изображения при просмотре. Дополнительным плюсом нового монитора является конструкция Air Gapless (отсутствие воздушной прослойки между ЖК-панелью и защитным стеклом монитора), сокращающая переотражения, а также рассеивание света, за счет чего значительно улучшается видимость изображения на мониторе при съемке на открытом воздухе. Новая функция «Яркость на улице» позволяет пользователю выбрать нужный уровень яркости монитора одним нажатием кнопки. Например, можно увеличить подсветку экрана при слепящем солнце или притемнить его для съемки при ночном освещении.

Функция Image Control для безграничных художественных возможностей

Функция Image Control позволяет сделать финальную редакцию изображения стандартной и удобной операцией, не требующей дополнительных усилий. Используя 11 базовых режимов Image Control, пользователь может комбинировать сочетание настроек различных параметров, таких как: насыщенность, тени, ключ (высокий/низкий), контраст и зерно*. Эти настройки могут быть добавлены в качестве пользовательского режима при помощи функции ImageControl. Данная опция позволяет оперативно применять тонкие настройки параметров изображения, основанные на особенностях объекта или вашем художественном замысле.



Внутрикамерное редактирование и обработка RAW-файлов

GR IIIx предлагает широкий спектр возможностей для внутрикамерной обработки фотографий, включая возможность коррекции размера изображения, формата кадра, баланса белого, оптических дефектов, поворот изображения с шагом в 0,1 градуса. Редактирование изображений при помощи различных фильтров, а также функция Custom Image, симулирующая разные виды плёнки, доступны для применения прямо в процессе съемки. В каждом режиме доступны тонкие настройки насыщенности, тонирования и контраста для более точной передачи атмосферы в кадре. Фильтры для обработки отснятых изображений и внутрикамерная конвертация RAW-файлов дополняют творческие возможности. И все это без необходимости использования сторонних программ для обработки.

Дистанционное управление съемкой с мобильных устройств по Bluetooth® и Wi-fi

Подключив GRIIIх к любому мобильному устройству по Wi-Fi и установив специальное приложение Image Sync, пользователь может переносить и просматривать изображения на мобильном устройстве, просматривать превью в режиме Live-View на мониторе устройства, управлять настройками камеры и затвором, и, конечно, загружать свои кадры в различные социальные сети.

Также у GRIIIх есть опция постоянного подключения к смартфону посредством Bluetooth BLE (Bluetooth Low Energy). При этом камера будет находиться в спящем режиме, минимально расходуя энергию и вам не потребуется включать её и заново настраивать Wi-Fi соединение. В зависимости от ситуации, вы можете выбрать более удобный вид соединения. Данные о местоположении можно будет записать в изображения при помощи фирменного приложения ImageSync. Функция автоматического изменения размера*, автоматически уменьшает размер изображения перед передачей изображения на мобильное устройство, если есть такая необходимость.

* Обновление ПО для RICOH GRIII будет опубликовано в ближайшее время. Для использования данной функции пользователи GRIIIдолжны обновить ПО.

Другие характеристики:

Запись высококачественных видеоклипов в формате FullHD (1920x1080 пикселей, 60 к/c,H.264).

Новый режим приоритета максимальной глубины резкости DOF Priority (Deep)* автоматически выбирает при съемке максимально возможную закрытую диафрагму.

Функция коррекции муара на изображении в режиме воспроизведения.

Режим интервальной мульти экспозиции превосходен для съемки пейзажей с эффектом оставляющих следы звезд или источников света.

Встроенный электронный уровень для выравнивания положения камеры в горизонтальном и вертикальном положениях, а также угла наклона камеры во время съемки.

Опциональный телеконвертер GT-2** увеличивает фокусное состояние до 75 мм (в эквиваленте формата 35 мм), автоматически распознаётся камерой при установке, совместим с режимом обрезки.

Совместима со стандартными цифровыми фотовспышками Pentax, подключаемыми через горячий башмак.***

* Для активации этого режима необходимо обновить прошивку RICOHGRIII до последней версии, которая выйдет в ближайшее время.

** Телеконвертер GA-2 изготовлен специально для камеры GRIIIx, приобретается дополнительно.

*** Совместимые вспышки: AF540FGZ II, AF360FGZ II, AF540FGZ, AF360FGZ, AF201FGи AF200FG.