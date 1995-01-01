Описание

Штатив Raylab Travel 63 с быстросъемной площадкой, крюком для груза противовеса и клипсовыми зажимами ног штатива, рассчитан на использование с максимальной нагрузкой до 4 кг. 3D голова штатива оснащена возможностью независимой регулировки усилия во всех трех плоскостях, удобной ручкой для установки направления съемки, быстросъемной площадкой со страховкой от случайного падения камеры и пузырьковым уровнем.

Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки вкупе с выдвижной центральной колонной позволяя добиться максимального комфорта при её проведении. Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.