Зажим-клипса Raylab SH218 с шаровой головкой и башмаком
Код товара : УТ-00059802
Артикул : RL-SH218
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Зажим-клипса Raylab SH218 предназначен для установки легкого оборудования (флаги, накамерные вспышки, небольшие светодиодные панели) на плоские поверхности, трубы или перекладины толщиной до 45 мм. Зажим также можно использовать для крепления фона или отражателей. Клипса изготовлена из металла, на захватах – резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Шаровая головка позволяет вращать оборудование и наклонять его на угол до 90°. Винт головки: 1/4"-20, в комплекте также идет крепление типа «холодный башмак».
Вес: 170 г.