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Зажим-клипса Raylab SH218 с шаровой головкой и башмаком

  • SH218 с шаровой головкой и башмаком
  • SH218 с шаровой головкой и башмаком
  • SH218 с шаровой головкой и башмаком
Код товара:УТ-00059802
Артикул:RL-SH218*

Товар не найден

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Описание

Зажим-клипса Raylab SH218 предназначен для установки легкого оборудования (флаги, накамерные вспышки, небольшие светодиодные панели) на плоские поверхности, трубы или перекладины толщиной до 45 мм. Зажим также можно использовать для крепления фона или отражателей. Клипса изготовлена из металла, на захватах – резиновые накладки, ширина захвата 75 мм. Шаровая головка позволяет вращать оборудование и наклонять его на угол до 90°. Винт головки: 1/4"-20, в комплекте также идет крепление типа «холодный башмак».

Вес: 170 г.