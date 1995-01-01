Полиэстеровый фон Raylab RL-BP 3*3 м - отличное решение для начинающих фотографов и видеографов. Повышенная износостойкость, мелкозернистость, матовая поверхность, способность долго сохранять цвет и легкая текстура материала позволяют его использовать для реализации самых разных задумок, как в студии, так и на выездной съемке.

Легко стирать, сушить, хранить и гладить. Благодаря широкому карману в верхней части фона его можно надеть на перекладину или систему установки фона, или закрепить прищепками на карнизе или шторе. Черный фон придаст фотографиям особый шарм и драматизм.

Характеристики: