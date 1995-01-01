Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фон на пружине Raylab RF-12 белый / черный, 150 x 200 см

  • RF-12 белый / черный, 150 x 200 см
  • RF-12 белый / черный, 150 x 200 см
  • RF-12 белый / черный, 150 x 200 см
Код товара:УТ-00055576
Артикул:RL-RF-12 B/W 150x200

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фон на пружинном каркасе Raylab RF-12 выпускается с самыми популярными цветами: черным и белым. Это отличное решение для домашней фотостудии, выездной съемки, фотографирования на документы и так далее. Фоны такого типа популярны за счет компактных размеров в сложенном состоянии и быстрой готовности к работе. Пружинная рамка обеспечивает отличное натяжение поверхности фона, что позволяет избежать складок на поверхности. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост (или большие предметы). Белая сторона также может использоваться как большой отражатель, а черная – как светопоглощающая поверхность («флаг»). Может использоваться без дополнительных креплений — просто прислоните фон для фотостудии к стене или положите на пол и приступайте к съемке.