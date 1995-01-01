Фон на пружинном каркасе Raylab RF-12 выпускается с самыми популярными цветами: черным и белым. Это отличное решение для домашней фотостудии, выездной съемки, фотографирования на документы и так далее. Фоны такого типа популярны за счет компактных размеров в сложенном состоянии и быстрой готовности к работе. Пружинная рамка обеспечивает отличное натяжение поверхности фона, что позволяет избежать складок на поверхности. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост (или большие предметы). Белая сторона также может использоваться как большой отражатель, а черная – как светопоглощающая поверхность («флаг»). Может использоваться без дополнительных креплений — просто прислоните фон для фотостудии к стене или положите на пол и приступайте к съемке.