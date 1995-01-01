Описание

RayLab Pro 70 — профессиональный, надежный и удобный штатив, помогающий реализовать самые смелые творческие идеи. Высокая максимальная нагрузка гарантирует надежное удержание даже тяжелой камеры с длиннофокусной оптикой. Встроенный металлический крюк для груза позволяет добиться максимальной устойчивости даже при сильном ветре, а также минимизирует вибрации.

Входящая в комплект съемная шаровая голова, помимо стандартной возможности регулировки наклона камеры, имеет возможность отдельной разблокировки оси панорамирования для удобства съемки панорам из нескольких кадров. Крепление камеры к штативу производится посредством быстросъемной площадки формата Arca Swiss, которая совместима с оборудованием различных производителей.

Съемная нога штатива дает возможность использовать устройство как монопод, что в ряде ситуаций позволит сэкономить вес и габариты оборудования, а также позволяет снимать с нестандартных ракурсов. Антискользящая термонакладка на одной из ног штатива делает удобным его использование при низких температурах и минимизирует риск падения из рук пользователя.