Описание

Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности, свойствам материала и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для создания красивых портретов, кадров предметного жанра и съемки в полный рост.

Для правильных схем освещения

Бумажный фон от Рейлаб лучше других подойдет для выстраивания нужной схемы освещения. Все потому, что полотно практически не имеет видимой текстуры — это способствует равномерному распределению света и отсутствию паразитных бликов, недопустимых в студийной работе. При этом, бумага имеет одинаковый цвет по всей площади, что исключает появление ложных светотеневых переходов.

Удивительная плавность

Примененный материал отличается плотностью и упругостью. В работе это позволяет исключить появление заломов, а также сделать все переходы (между элементами фоновой обстановки или стеной и полом) максимально плавными и незаметными на снимках.

Достойная надежность

Плотность фирменного полотна равна 180г/см2. Это делает фотофон достаточно надежным и гарантирует, что во время съемочного процесса на нем не появятся разрывы и потертости.