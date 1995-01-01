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Фон Raylab 009 Black, бумажный 2.72x11 м, черный



Код товара: УТ-00052585 Артикул: 009 Black Код товара: УТ-00052585 Артикул: 009 Black Вес Размеры 2.72 x 11 м Вес (брутто), кг 5.700 Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес Размеры 2.72 x 11 м Вес (брутто), кг 5.700 Прочие характеристики Цвет Черный Описание Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности, свойствам материала и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для создания красивых портретов, кадров предметного жанра и съемки в полный рост. Видео Наш обзор

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