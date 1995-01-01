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Фон Raylab 009 Black, бумажный 2.72x11 м, черный

Код товара:УТ-00052585
Артикул:009 Black

Товар не найден

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Описание
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Описание

Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности, свойствам материала и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для создания красивых портретов, кадров предметного жанра и съемки в полный рост.