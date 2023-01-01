Фон Raylab 009 Black, бумажный 2.72x11 м, черный
Код товара : УТ-00052585
Артикул : 009 Black
4 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес
6,5 кг
Вес (брутто), г
5.700
Описание
Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности, свойствам материала и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для создания красивых портретов, кадров предметного жанра и съемки в полный рост.