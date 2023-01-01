Фон Raylab 008 Arctic White, бумажный, 2.72 x 11 м, белый
Код товара : УТ-00050826
Артикул : 008 Arctic White
4 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
5.700
Описание
Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага плотностью 180 г/см2, не дающая бликов. В рулоне на картонной тубе, ширина 2.72, длина 11 м. Вес в упаковке: 6.5 кг.