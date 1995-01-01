Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага плотностью 170 г/см2, не дающая бликов. В рулоне на картонной тубе, ширина 2.72, длина 11 м. Вес в упаковке: 6.5 кг.
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