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Фон Raylab 008 Arctic White, бумажный, 2.72 x 11 м, белый

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Код товара: УТ-00050826 Артикул: 008 Arctic White Код товара: УТ-00050826 Артикул: 008 Arctic White Размеры 2.72 x 11 м Вес (брутто), кг 5.700 Цвет Белый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 2.72 x 11 м Вес (брутто), кг 5.700 Прочие характеристики Цвет Белый Описание Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага плотностью 170 г/см2, не дающая бликов. В рулоне на картонной тубе, ширина 2.72, длина 11 м. Вес в упаковке: 6.5 кг. Видео Наш обзор

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