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Фон Raylab 001 Dark Red, бумага, 2.72x11 м, темно-красный

  • 001 Dark Red, бумага, 2.72x11 м, темно-красный
  • 001 Dark Red, бумага, 2.72x11 м, темно-красный
  • 001 Dark Red, бумага, 2.72x11 м, темно-красный
  • 001 Dark Red, бумага, 2.72x11 м, темно-красный
  • 001 Dark Red, бумага, 2.72x11 м, темно-красный
Код товара:УТ-00074612
Артикул:001 Dark Red

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Бумажный фон насыщенного красного цвета, поставляется в рулоне шириной 2.75 м, на картонной тубе. Плотная матовая бумага, не создающая бликов. Бумажные фоны популярны у многих студийных фотографов благодаря своей идеально гладкой текстуре без швов и складок, а также из-за большого выбора оттенков, что позволяет фотографу найти нужный цвет для каждой задачи, для создания особенного настроения снимка. Фон из бумаги требует аккуратного обращения, но если вы случайно порвали или испачкали его, большой запас по длине позволяет просто отрезать поврежденный кусок и продолжать съемку.

Фон можно установить как на настенные / потолочные кронштейны, так и на передвижные «ворота» из двух студийных стоек.

  • Материал: бумага
  • Цвет: 001 Dark Red, темно-красный
  • Размер: 2.72 х 11 м
  • Плотность: 170±5 г/м2
  • Вес: 5.8 кг
  • Вес в упаковке: 6.1 кг
  • Вес без упаковки:5.8 кг
  • Размер в упаковке: 276 х 8 х 8 см