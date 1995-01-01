Бумажный фон насыщенного красного цвета, поставляется в рулоне шириной 2.75 м, на картонной тубе. Плотная матовая бумага, не создающая бликов. Бумажные фоны популярны у многих студийных фотографов благодаря своей идеально гладкой текстуре без швов и складок, а также из-за большого выбора оттенков, что позволяет фотографу найти нужный цвет для каждой задачи, для создания особенного настроения снимка. Фон из бумаги требует аккуратного обращения, но если вы случайно порвали или испачкали его, большой запас по длине позволяет просто отрезать поврежденный кусок и продолжать съемку.

Фон можно установить как на настенные / потолочные кронштейны, так и на передвижные «ворота» из двух студийных стоек.