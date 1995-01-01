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Двусторонний зажим Puluz PU849B Dualheads Crab Mount

  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
  • PU849B Dualheads Crab Mount
Код товара:УТ-00076402
Артикул:PU849B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Двусторонний клешневидный зажим работает с поверхностями диаметром от 1.5 до 4 см: его можно установить на руль велосипеда или мотоцикла, на край столешницы, на различные поручни, ноги или центральную колонну штатива и так далее. Шарнирная конструкция типа Magic Arm: рукоятка по центру блокирует и освобождает оба шара одновременно, что позволяет быстро настроить положение камеры или аксессуара. Шары вращаются на 360° и отклоняются в стороны на +/- 90°.

Центральная часть кронштейна выполнена из алюминиевого сплава, клешни – из АБС пластика.
Вес брутто: 390 г