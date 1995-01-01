Чехол-ракушка для экшен-камер типа GoPro HERO. Обеспечивает отличную защиту от ударов и грязи. Вмещает саму камеру и несколько небольших аксессуаров для нее (запасные батареи, крепления). Выполнен из нейлона и формованной EVA пены, закрывается на молнию. С помощью карабина кейс можно повесить на крючок, прицепить к сумке или рюкзаку.
Размеры: 16 х 12 х 7 см
Вес: 152 г
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