Чехол-ракушка для экшен-камер типа GoPro HERO. Обеспечивает отличную защиту от ударов и грязи. Вмещает саму камеру и несколько небольших аксессуаров для нее (запасные батареи, крепления). Выполнен из нейлона и формованной EVA пены, закрывается на молнию. С помощью карабина кейс можно повесить на крючок, прицепить к сумке или рюкзаку.

Размеры: 16 х 12 х 7 см

Вес: 152 г