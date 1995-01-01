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Чехол Puluz PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный

  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
  • PU83 для экшн-камеры, 16х12х7 см, черный
Код товара:УТ-00076397
Артикул:PU83

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол-ракушка для экшен-камер типа GoPro HERO. Обеспечивает отличную защиту от ударов и грязи. Вмещает саму камеру и несколько небольших аксессуаров для нее (запасные батареи, крепления). Выполнен из нейлона и формованной EVA пены, закрывается на молнию. С помощью карабина кейс можно повесить на крючок, прицепить к сумке или рюкзаку.

  • Размеры: 16 х 12 х 7 см
  • Вес: 152 г