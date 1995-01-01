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Монопод для селфи Puluz PU815 Selfie Stick, длина до 110 см

  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
  • PU815 Selfie Stick, длина до 110 см
Код товара:УТ-00076396
Артикул:PU815

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Алюминиевый телескопический монопод для селфи, длина свободно регулируется в пределах от 28 до 110 см, что позволяет делать селфи в полный рост. Для раскрытия монопода поверните верхние секции против часовой стрелки, затем выберите необходимую длину и поверните секции в обратную сторону для фиксации монопода. Рукоятка покрыта силиконом для защиты рук от холода и лучшего захвата.

Крепление для камеры: штативный винт 1/4" + адаптер для «гребешка» типа GoPro. В основании присутствует резьбовое гнездо 1/4", которое позволяет установить снизу мини-треногу или, например, клешневой зажим на трубы. При использовании с экшен-камерами типа Insta 360 камера автоматически удаляет монопод с изображения. При использовании с экшен-камерами типа Insta 360 камера автоматически удаляет монопод с изображения.

Монопод рассчитан на использование с телефонами, компактными фотоаппаратами и экшен-камерами, мы не рекомендуем использовать его с зеркальными или беззеркальными камерами.

Обратите внимание: адаптер для смартфонов и нижняя тренога продаются отдельно.

  • Материалы: алюминиевый сплав, АБС-пластик, силикон
  • Количество секций: 5
  • Длина в сложенном виде: 28 см
  • Максимальная длина: 110 см
  • Вес: ок. 220 г